Honda CMX 1100 Rebel Großer Cruiser mit Africa Twin-Motor

Die Honda CMX 500 Rebel ist in zahlreichen Fahrschulen das Mittel zur Wahl, wenn es darum geht, Fahrschülern zum begehrten Schein zu verhelfen. Einfach im Handling und mit einer extrem niedrigen Sitzhöhe ausgestattet, kommt mit ihr quasi jeder zurecht. Jetzt hat Honda das Konzept Rebel hochskaliert.

Angepasster Africa Twin-Motor

Honda

Es bleibt beim Reihenzweizylinder, dem tief gezogenen Stahlrahmen und der bekannten Optik. Der Twin in der CMX 1100 Rebel stammt aber aus der Africa Twin und bietet 1.084 cm³ Hubraum. Mit deutlich erhöhter Schwungmasse und weiteren Anpassungen bietet er mehr Durchzug und einen ruhigeren Charakter. Die Spitzenleistung sank auf 87 PS bei 7.000 Touren, das maximale Drehmoment von 98 Nm liegt bereits bei 4.750/min an. Geschaltet wird per Sechsganggetriebe. Wie in der Africa Twin kann der Zweizylinder auch in der Rebel mit dem Doppelkupplungsgetriebe DCT gekoppelt werden. Drei voreingestellte Fahrmodi stehen dem Fahrer zur Wahl, einen vierten kann er selbst konfigurieren.

Bekanntes Rebel-Layout

Das Stahlrohrschassis der CMX 1100 Rebel folgt dem Layout der kleinen Schwester. Die Sitzhöhe liegt bei nur 700 Millimeter. Darunter lauert ein Drei-Liter-Staufach mit USB-Steckdose. Der Soziussitz lässt sich leicht abnehmen. Der Tank fasst 13,6 Liter. Vorne führt eine 43er-Telegabel, hinten setzt die Rebel auf Stereofederbeine. Einstellbar ist jeweils nur die Vorspannung. Auf die vordere 18-Zoll-Felge spannt Honda einen 130/70er-Reifen und flanscht eine 330er-Scheibe samt Vierkolbenzange an. Hinten dreht sich ein 16-Zoll-Rad mit einem 180/65er-Pneu. Stopp-Power liefert ein Einkolben-Bremssattel mit 256-mm-Scheibe. Vollgetankt bringt die Rebel 223 Kilogramm auf die Waage, mit DCT sind es zehn Kilogramm mehr.

In der Beleuchtung steckt rundum LED-Technik. Ein Tempomat gehört, wie eine Wheelie-Kontrolle, zur Serienausstattung. Im Cockpit informiert ein LC-Display in einem runden Gehäuse.

Die Rebel 1100 wird ab 2021 in den Farben Bordeaux Red Metallic und Gunmetal Black Metallic erhältlich sein. Preise nennt Honda noch nicht. Dafür bietet Honda jede Menge Zubehörteile an, mit der die CMX 1100 weiter individualisiert werden kann.

Fazit

Keine schlechte Idee! Die Honda CMX 500 Rebel erfreut sich auch in Deutschland großer Beliebtheit. Auch eine stärker motorisierte und besser ausgestattete Rebel könnte durchaus ihre Fans finden.