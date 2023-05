Jonway Weiba YY 400-5 Cruiser Wilder Stilmix in der Harley-Indianson

Geschmack kann man nicht kaufen, die Jonway leider schon. Der wilde, unharmonische Stilmix aus einer Harley Fat Bob und der Indian Scout ist das jüngste Werk des chinesischen Herstellers Jonway. Die fette Optik unterstreicht der 400er-V2 nicht, und in Europa müssen wir die YY 400 nicht fürchten.

Jonway Weiba YY 400-5

Das -5 hinter dem Hubraum der Weiba YY heißt: Es gibt noch mindestens 4 weitere Modelle mit dem 400er-V2 im Rahmen. Die 5. Variante protzt mit einem dicken, halbhohen Doppelendtopf an der Seite. Ein großes Detail der aktuellen Harley-Davidson Fat Bob. Von der nimmt Jonway gleich noch die Optik der kompletten Front mit dem charakteristischen Scheinwerfer in Balkenform.

Ebenso Tank und Heck könnten eine Ersatzteilnummer von Harley tragen. Das Indian kommt in die Jonway durch den Motor und das Design der Zylinder und Zylinderköpfe. Beide Bauteile des Antriebs könnten so direkt von einer Indian Scout stammen. Genre-gerecht: Endantrieb per Zahnriemen.

Offensiv-Optik aus China

Wie schon vom ein oder anderen Cruiser aus China gewohnt: Die Jonway möchte auffallen. Neben der dicken Krümmeranlage buhlt ein offener Luftfilter um Aufmerksamkeit, ebenso die auffälligen überfrästen Felgen, eine USD-Gabel mit Doppelscheibe und radialen Bremssätteln.

400er-V2 mit 32 PS

Der V2 in Indian-Optik steht fürs Auge zwar breitbeinig da, doch die Leistung der Jonway YY 400-5 enttäuscht. Der Langhuber (62 mm x 66 mm) holt aus seinen 398 Kubik nur 28 Nm bei 7.000 Touren und 32 PS bei 8.500/min. Bei knapp über 180 Kilo Gewicht wird der Macho-Cruiser 140 km/h schnell.

Kleine Räder, großer Tank

Der ganzen Außergewöhnlichkeiten der Jonway YY 400 nicht genug, steht die Maschine auf kleinen Rädern mit 16 Zoll (40,64 cm) Durchmesser, mit Reifen der Dimensionen 120/80 vorn und 150/80 hinten. Passend dazu: die Sitzhöhe mit nur 710 Millimeter. Das Gegenteil von klein trifft auf den Tank zu: Der 400er-V2 schöpft aus 18 Liter Tankvolumen, allerdings ohne anhängende Information über den Verbrauch.

Starke Technik, kleiner Preis

Bezüglich Ausstattung und Features weiß die Jonway zu gefallen: Keyless-Go, LED-Beleuchtung, abschaltbares ABS, hinterleuchtete Schalterarmaturen, Reifendruckkontrollsystem und Ganganzeige sind an Bord. Schick gemacht: Startknopf, USB-Ladebuchse und teil-analoges Instrument sitzen auf einer Tankkonsole.

In China, und da wird die Jonway wohl bleiben, wird die YY 400-5 für umgerechnet 3.500 Euro angeboten.

Fazit

Jonway stellt mit der Weiba YY 400-5 einen neuen Cruiser auf Basis seiner 400er-Reihe vor. Die Variante Nummer 5 stellt sich optisch klar neben die Harley-Davidson Fat Bob und die Indian Scout. Nach Europa wird der Macho-Cruiser nicht kommen. Zum einen, da er aktuell nur nach Euro 4 homologiert ist, und zum anderen: So rein für den heimischen Markt entwickelt, denn dort will man auffallen.