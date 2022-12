MBP C650V Neuer V2-Cruiser mit Zahnriemen

Die noch junge chinesische Marke MBP wird nicht müde dauerhaft neue, teils skurrile Konzepte zu präsentieren. Nach einem Cruiser und einer Enduro mit V2 und 1.000 Kubik, legt MBP in der Mittelklasse nach. Die neue C650V ist ein mittelschweren Cruiser mit V2 und Zahnriemenantrieb. Bisher ist das neue Modell nur auf dem britischen Markt im Handel, hat allerdings eine Homologation nach Euro 5. Der Weg in die EU ist rein rechtlich frei.

MBP C650V

Neben der heute fast exotischen Motorenbauweise mit V2 und dem für Cruiser fast obligatorischen Endantrieb per Zahnriemen, zeigt die MBP zwei weitere interessante Seiten. Zum einen ist der V2 mit 647 Kubik konkurrenzlos stark.: 70 PS bei 8.500 Touren und 62 Nm bei 7.000 /min, sind im Vergleich zur Konzeptschwester Kawasaki Vulcan S sehr hoch. Die Kawa leistet mit 649 Kubik bei gleichem Drehmoment 61 PS. Zum anderen setzt die MBP optisch starke Akzente. Den Frontscheinwerfer kennen wir in ähnlicher Form von der Harley Fat Bob, die breiten Nüstern am Tank erinnert stark an sportliche Yamahas und die doppelflutige Auspuffanlage sucht derzeit ihresgleichen. Der Blick in Cockpit offenbart zwei Bildschirme, ähnlich der ersten Diavel-Generation, der Lenker ist verstellbar und ein Key-Less-Go-System ist an Bord. Dazu recht formschöne Schalterarmaturen und in den Spiegeln integrierte Blinker. Ein interessantes Paket.

Im Fahrwerk ein Bobber

Zumindest optisch fährt die MBP C650V beim Fahrwerk groß auf. Die 650er trägt vorn eine USB-Gabel, an der zwei Bremssättel von Nissin hängen, die einen dicken 130er-Reifen auf einer schlauchlosen Speichenfelge in 16 Zoll (ca. 41 cm) verzögern. Die Dimension des Hinterreifens ist nicht bekannt. An der vergleichsweise einfach gehaltenen Stahlschwinge sind in der Federbasis einstellbare Stereodämpfer von KYB verschraubt. Das obligatorischen ABS liefert Bosch zu. Überraschend groß: Der Tank bietet 21 Liter Inhalt. Angenehm niedrig: Die Sitzhöhe beträgt nur 735 Millimeter und damit 30 Millimeter höher als in der erneut herangezogenen Kawasaki Vulcan. Aktuell bietet MBP die neue C650V nur in England an, allerdings ohne einen konkreten Preis zu nennen.

Umfrage 96539 Mal abgestimmt Müssen sich die etablierten Hersteller vor den Chinesen fürchten? Ja, die Hersteller aus China haben vollen Rückenwind und Geld spielt da keine Rolle. Niemals, Leidenschaft, Geschichte und Qualität lernt China nicht über Nacht. mehr lesen

Fazit

MBP zeigt mit der neuen C650V den zweiten Cruiser im Sortiment. Ebenfalls mit V2 und Zahnriemenantrieb. Die Ausstattung wirkt auf den Bildern hochwertig, ist sehr modern. Ob und wann MBP auf dem europäischen Festland aktiv wird, ist nicht klar, aktuell ist die Marke vorwiegend in England vertreten und aktiv.