QJMotor Flash 600 V4 Cruiser China-Sportster mit V4

Im April 2023 tauchten Patent-Dokumente zu einem neuen V4-Motor auf, die dem chinesischen Hersteller Qianjiang zugeordnet werden. In diesem Zusammenhang gibt es Gerüchte über eine neue Benelli Tornado V4, denn Benelli gehört schon seit 2005 zu Qianjiang. Doch offenbar gibt es noch andere V4-Pläne für künftige Modelle der Eigenmarke QJMotor.

Qianjiang/mp.weixin.qq.com/J.C. Jun V4-Motor von Qianjiang in der Patentanmeldung.

QJMotor Flash 600 V4

Am konkretesten erscheinen die Pläne in Zusammenhang mit einer 600er-Version des V4-Motors. So soll der Antrieb für ein relativ sportliches Cruiser-Modell im Design-Stil der Harley-Davidson Sportster S zum Einsatz kommen. "600 V4" war bereits neben einer entsprechenden Abbildung zu lesen, und da ähnliche Modelle von QJMotor Flash heißen – und in China populär sind – ist die Modellbezeichnung Flash 600 V4 naheliegend.

Sportlicher Cruiser für 2024

Angeblich im Herbst 2023 soll der 600er-V4-Cruiser von QJMotor öffentlich präsentiert werden. Genauere Informationen oder gar Eckdaten liegen noch nicht vor. Auf der ersten aussagekräftigen Abbildung waren als Details immerhin eine Upside-down-Telegabel mitsamt Doppelscheibenbremse und radial angeschraubten Vierkolbenzangen vorn sowie ein kurzes Solo-Heck mit zwei Federbeinen hinten zu erkennen.

Neuer V4-Motor von Qianjiang

Die Konstruktion des V4-Motors mitsamt seinen technischen Besonderheiten ist – ohne Angaben zu Hubraum oder Leistung – in der Patentanmeldung beschrieben. Demnach handelt es sich um einen 90-Grad-V4 mit Wasserkühlung und Benzineinspritzung sowie jeweils 2 obenliegenden Nockenwellen (DOHC) pro Zylinderbank und 4 Ventilen pro Zylinder. Konkret patentiert werden Details wie die Anordnung der beiden Steuerketten an der Kurbelwelle sowie der Ölkreislauf in den Bereichen Zylinderkopf und Getriebe.

V4 für Cruiser bis Superbike

Während für eine etwaige Superbike-Version des V4 mit 1.000 Kubik um 200 PS erwartet würden, wären für die Sport-Cruiser-Version mit 600 Kubik um 60 bis 80 PS passend. Ein vergleichbares Modell gibt es bereits in China: Die Benda Dark Flag, ebenfalls mit V4-Motor, rund 500 Kubik und 54 PS.

Fazit

Angeblich im Herbst 2023 soll es öffentlich präsentiert werden, das neue, relativ sportliche Cruiser-Modell von QJMotor – mit 600er-V4-Motor. Als Modellbezeichnung wird Flash 600 V4 erwartet. Die Patentanmeldung des V4 liegt mitsamt technischen Zeichnungen vor, genaue Eckdaten jedoch noch nicht. Eine erste Abbildung des neuen 600er-V4-Cruisers von QJMotor zeigt ein Design im Stil der Sportster-Modelle von Harley-Davidson, kombiniert mit Upside-down-Telegabel samt radial angeschraubten Bremszangen.