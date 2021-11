Triumph Rocket 3 221 Edition Leistung zur Schau gestellt

Die Triumph Rocket III liefert aus ihrem 2,5 Liter großen Reihendreizylinder 221 Nm Drehmoment. Damit nimmt der hubraumstärkste Großserienmotor in einem Motorrad den Spitzenplatz unter allen Zweirädern ein. Im neuen Sondermodell 221 Special Edition spielt die Ziffernfolge 221 dann auch ein tragende Rolle.

Zeigen, was man hat

Technisch bleibt das Sondermodell 221 Special Edition, das in der GT- und der R-Version angeboten wird, unverändert. Seine Exklusivität holt sich die 221 Special Edition über seine Sonderlackierung. So trägt der Power-Cruiser eine "Red Hopper"-Lackierung auf dem Tank und dem vorderen Schutzblech. In monumentaler Dimension prangt auf den Tankflanken die Ziffer 221 um den maximalen Drehmomentwert maximal zu dokumentieren. Weitere Leistungsdaten listen die Briten oben auf dem Tank. Die Grafik umfasst Werte für Leistung, Drehmoment, Motorgröße, Bohrung und Hub. Zu lesen sind so: 221 Nm Drehmoment, 2.458 cm³ Motor, 167 PS Leistung, 85,9 mm Hub und 110,2 mm Bohrung sowie der Produktionsort Hinckley.

Ergänzt wird der Sondermodell-Look durch in Sapphire Black lackierte Anbauteile wie Schutzblechhalterungen, Scheinwerfergehäuse, Flyscreen, Seitendeckel, Heckverkleidung und Kühlerabdeckungen.

Die neue Rocket 3 221 Special Edition Sondermodelle sind ab Februar 2022 bei den Händlern zu haben. Wer dort vorstellig wird, sollte aber eine dicke Geldbörse mitbringen. Die Rocket III R als Sondermodell 221 Special Edition kostet in Deutschland 23.950 Euro zuzüglich Nebenkosten. Die GT-Version ist ab 24.750 Euro zu haben. In Österreich kosten die Sondermodelle inklusive Nebenkosten und NOVA 27.895 beziehungsweise 28.895 Euro.

Fazit

Falls einem die Rocket III im Serienoutfit noch nicht monumental genug ist, kann man mit dem Sondermodell 221 Special Edition die inneren Werte des Power-Cruisers auch klar an die Umwelt kommunizieren.