Voge CU 525 für 2023 A2-Cruiser à la Rebel oder Vulcan

Mittelklasse-Cruiser mit geringem Gewicht und – vor allem – mit niedriger Sitzhöhe sind in vielen Ländern sehr gefragt. Auch in Deutschland, hier insbesondere von Anfängern, Anfängerinnen oder kleineren Personen. Am beliebtesten sind hierzulande die Honda CMX 500 Rebel (Reihenzweizylinder, 471 Kubik, 47 PS) und die Kawasaki Vulcan S (Reihenzweizylinder, 649 Kubik, 61 oder 48 PS). In der deutschen Motorrad-Neuzulassungsstatistik für 2022 landete die Rebel mit 1.413 Neuzulassungen auf Rang 10, die Vulcan S mit 1.017 Neuzulassungen auf Rang 23. Ein ähnliches Konzept hat offenbar der chinesische Hersteller und BMW-Partner Loncin mit seiner Eigenmarke Voge in der Pipeline. 2023 soll sie vorgestellt werden, die Voge CU 525.

Voge Voge CU 525, hier die Modellvariante mit Endantrieb per Zahnriemen.

Voge CU 525 mit Reihenzweizylindermotor

Angetrieben wird die Voge CU 525, interne Typbezeichnung LX500, naheliegenderweise von jenem aktuellen Reihenzweizylindermotor, den Loncin für seine Voge-Modelle und für einige andere Motorradhersteller produziert. Dieses moderne Triebwerk wurde zunächst nach Vorlage des CB 500-Motors von Honda aufgebaut, also mit Wasserkühlung, Benzineinspritzung, doppelten obenliegenden Nockenwellen (dohc), 4 Ventilen pro Zylinder und 471 Kubik. Die neuere Version von Loncin kommt auf 494 Kubik, und die damit bestückten Voge-Modelle werden marketing-großzügig "525" statt "500" genannt.

Voge 525 mit 48 PS oder 54 PS

So wie die CU 525. Von diesem neuen Cruiser-Modell sind in China erste Fotos aufgetaucht. Und technische Eckdaten. Demnach bekommt die CU 525 eine "offene" Abstimmung mit rund 54 PS (39,6 kW) Spitzenleistung bei 8.500/min sowie mit 50,5 Nm maximalem Drehmoment bei 7.000/min. Dazu werden 160 km/h Höchstgeschwindigkeit genannt. Vom bereits in Europa angebotenen 525-Modell, dem Scrambler ACX, liegen jedoch Daten vor, die zum europäischen Stufenführerschein A2 passen: 48 PS (35 kW) bei 8.500/min sowie 44,5 Nm bei 7.000/min. Wenn die CU 525 nach Europa kommt, dann wird sie dazu wohl ebenfalls diese Abstimmung bekommen.

Voge CU 525 mit Kette oder Riemen

Die zwei vorab in China aufgetauchten Fotos von der neuen Voge CU 525 sehen auf den ersten Blick gleich aus. Erst bei genauer Betrachtung fällt ein wesentlicher Unterschied auf: Offenbar sind zwei Modellvarianten geplant, eine mit Endantrieb per Kette und eine mit Endantrieb per leise laufendem, pflegeleichtem Zahnriemen. Bei beiden gleich ist das Fahrwerkslayout mit Stahlrahmen, Stahl-Hinterradschwinge mit 2 Federbeinen, Upside-down-Telegabel vorn und 1.480 Millimeter Radstand. Ebenso die Aluminium-Gussräder im Bobber-Stil bereift mit den Formaten 130/90-16 vorn sowie 150/80-16 hinten. Und die Bremsanlage mit jeweils einer Scheibenbremse pro Rad und ABS.

178 Kilogramm und um 70 Zentimeter Sitzhöhe

178 Kilogramm soll die CU 525 fahrbereit und vollgetankt wiegen, das Tankvolumen wurde allerdings noch nicht genannt. Damit wäre der neue A2-Cruiser von Voge deutlich leichter als die Kawasaki Vulcan S (229 kg) und die Honda CMX 500 Rebel (191 kg). Zur Sitzhöhe der Voge CU 525 gibt es noch keine Angaben, doch circa 70 Zentimeter dürfen erwartet werden, wie bei Rebel und Vulcan S.

Moderner A2-Cruiser

Weitere Eckdaten zur Voge CU 525 liegen noch nicht vor. Auf den Fotos sind jedoch einige Details zu erkennen. Etwa die zweiteilige 2-Personen-Sitzbank, der unten an der Schwinge befestigte Kennzeichenhalter, der breite Rohrlenker mit Lenkerendenspiegeln, ein kompaktes rundes Display im Cockpit und die LED-Leuchten mit breitem Scheinwerfer. In Summe sollte die Ausstattung nicht den Preis nach oben treiben, denn die Mittelklasse ist preissensibel. Aktuell (Stand Februar 2023) wird die Honda CMX 500 Rebel in Deutschland ab 6.960 Euro angeboten, die 650er-Kawasaki Vulcan S ab 8.945 Euro. Dementsprechend wäre für die Voge CU 525 ein Startpreis deutlich unter 7.000 Euro zu erwarten.

Fazit

In mehrerlei Hinsicht ist dieser neue, moderne Mittelklasse-Cruiser von Voge attraktiv. Für Anfänger, Anfängerinnen, kleinere Personen und für die Führerscheinklasse A2. Wenn die Voge CU 525 nach Europa kommt, dann könnte sie ähnlich beliebt werden wie Honda CMX 500 Rebel und Kawasaki Vulcan S.