Wuling Motors Serpol Nr. 1 Neue Variante der Honda CMX 500 Rebel – aus China

Kein Wunder, dass die Honda CMX 500 Rebel eine gerne kopierte Originalvorlage ist: Der moderne Mittelklasse-Cruiser ist in vielen Ländern sehr beliebt, nicht zuletzt der geringen Sitzhöhe wegen. Bereits im Juli 2022 berichtete MOTORRAD von der Xiangshuai Cangyun XS 500. Und wahrscheinlich folgt demnächst ein weiterer Rebel-Klon aus China: die Serpol Nr. 1 von Wuling Motors.

Serpol Nr. 1 – die erste Wuling

Bisher hat Wuling Motors keine Zweiradfahrzeuge im Sortiment, nur Autos und Nutzfahrzeuge. Dabei ist das Unternehmen auf Erfolgskurs: Von 2020 auf 2021 konnten in der Pkw-Sparte die Absatzzahlen innerhalb Chinas angeblich verdoppelt werden, von circa 400.000 auf circa 800.000 Einheiten. Nun möchte Wuling offenbar in ein weiteres Geschäftsfeld hineinwachsen: Motorräder. Im Dezember 2022 tauchte eine Patentanmeldung von Wuling auf, die das eindeutig dokumentiert. Ende Februar 2023 folgten erste Fotos vom ersten Wuling-Motorrad. Dabei wurde auch die eigens gegründete neue Motorradmarke bekannt: Serpol.

Honda CMX 500 Rebel-Klon mit Detail-Abweichungen

Auf den Computerdarstellungen sowie auf den Fotos ist sofort zu erkennen: Die Serpol Nr. 1 scheint weitgehend identisch zu sein mit der Honda CMX 500 Rebel. Dennoch gibt es einige Abweichungen in Details. Etwa bei den Rädern: Bei Honda kommen Aluminiumguss-Räder zum Einsatz, für Serpol Drahtspeichenräder – allerdings Kreuzspeichenausführungen für schlauchlose Nutzung, kombiniert mit Bobber-Bereifung, vorn im Format 130/90-16, wie bei Honda. Zudem ist an der einzelnen Scheibenbremse am Vorderrad eine radial angeschraubte Vierkolbenzange von J.Juan (gehört zu Brembo) zu sehen, in Verbindung mit einem Sensorkranz fürs ABS. Eine Scheibenbremse hat die Serpol Nr. 1. auch hinten. Bei den zwei Federbeinen an der Stahlrohr-Zweiarmschwinge handelt es sich – ebenfalls etwas prestigeträchtiger – um einstellbare Ausführungen mit Ausgleichbehältern.

Wuling Serpol Nr. 1 mit Frontverkleidung

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal der Wuling Serpol Nr. 1 ist die eigenständig geformte Frontverkleidung, die wirbelfreien Windschutz verspricht. Von Honda gibt es für die CMX 500 Rebel bisher nur eine kleine runde Maske um den LED-Scheinwerfer herum. Oder kleine Windschilder als Originalzubehör zum Nachrüsten. Allerdings gibt es inzwischen eine Modellvariante der großen Schwester, die Honda CMX 1100 T, mit einer etwas größeren Frontverkleidung ab Werk. Bei der gibt es gleich tief hängende Seitenkoffer im Bagger-Stil dazu, doch so weit geht Wuling – zumindest bisher – noch nicht.

Wie bei Honda: 500er-Reihenzweizylindermotor

Vom 500er-Reihenzweizylindermotor, der neben der CMX 500 einige weitere Honda-Modelle antreibt, sind längst etliche Nachfertigungen chinesischer Hersteller in Umlauf. Ob Wuling Motors den Antrieb, der äußerlich, bis hin zur 2-in-1-Abgasanlage, der Honda-Vorlage entspricht, selbst nachbaut, war zunächst unklar. Doch dem Vernehmen nach wird in diesem Fall auf das bewährte Triebwerk des chinesischen Herstellers Loncin zurückgegriffen. Mit 494 Kubik und rund 54 PS (39,6 kW), so wie es bei einigen Modellen der Loncin-Eigenmarke Voge und bei diversen Modellen anderer Marken verwendet wird.

Mit 48 PS für Europa?

Euro-5-konforme Abstimmungsvarianten mit 48 PS gibt es von diesem Motor bereits. So könnte das erste Motorrad von Wuling nach Europa kommen. Ein Händlernetz hierfür steht Wuling Motors jedoch noch nicht zur Verfügung. Zunächst muss die Serpol Nr. 1 erst einmal in China offiziell vorgestellt werden und in den Handel kommen. Technische Daten und der geplante Preis sind noch nicht bekannt. Spannend zu beobachten wird neben dem Preis das Gewicht. Denn das Honda-Original wiegt vollgetankt nur 191 Kilogramm – und Leichtbau hat bei Kopien aus China bisher nicht geklappt.

Fazit

Vom chinesischen Kraftfahrzeughersteller Wuling Motors gibt es bisher keine Motorräder, nur Autos und Nutzfahrzeuge. Doch anscheinend soll 2023 das erste Motorrad von Wuling Motors offiziell enthüllt werden: die Serpol Nr. 1. Dabei handelt es sich offenbar um eine weitere China-Kopie der Honda CMX 500 Rebel, allerdings mit einigen abweichenden Details. Unter anderem mit markanter Frontverkleidung und Kreuzspeichenrädern in Bobber-Formaten.