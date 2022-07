Xiang Shuai Cangyun XS 500 Geklonter Rebell aus China

Romantisch verklärt: Xiang Shuai hat im Zuge der Globalisierung eine Lizenz von Honda für die CMX 500 Rebel für den chinesischen Markt bekommen. Klingt besser als ungefragt kopiert, da keine Konsequenz befürchtet wird. So oder so: Die Cangyun XS 500 ist der Honda wie aus dem Gesicht geschnitten und wartet sogar mit erschreckend ähnlichen Leistungsdaten auf. Zum Vergleich zeigen wir in der Fotoshow die aktuelle 500er-Rebel, bei ihrer Vorstellung auf der EICMA 2019.

Xiang Shuai, Loncin und Honda

Er dürfte wohl der meistkopierte Motor der Welt sein: der Twin von Honda mit 471 Kubik. Bekannt aus den aktuellen 500er-Modellen von Honda und nahezu allen Modellen chinesischer Herstellung in dieser Klasse. Loncin baut diesen Motor in verschiedenen Hubräumen bis 493 Kubik für unterschiedliche Hersteller. In der Variante für Xiang Shuai leistet der Twin 48 PS und 43 Nm. Optisch unterscheidet sich die Cangyun von der Honda durch andere Felgen, seitenverkehrte Bremsscheibe vorn, größere Seitendeckel und ein leicht geändertes Heck. In China verkauft Xiang Shuai den Honda-Klon für umgerechnet 4.100 Euro.

Fazit

Xiang Shuai baut mit der Cangyun XS 500 einen Klon der Honda CMX 500 Rebel. Der 500er-Motor kommt wohl von Loncin und leistet 48 PS. In China kostet die Honda-Kopie umgerechnet 4.100 Euro.