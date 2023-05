Zongshen Cyclone RA401 ab 2023 Leichter A2-Bobber mit 45 PS unter 4.000 Euro

Zongshen ist der chinesische Partner der italienischen Piaggio-Gruppe. Unter dem Label Cyclone entwickelt, produziert und vertreibt Zongshen eigene Motorrad-Modelle. Besonders interessant aus europäischer Sicht sind die 401er-Modelle. Auf die Enduro RX401 und die Sportlerin RC401 R folgte im Mai 2023 die RA401, ein Cruiser oder Bobber.

Zongshen Cyclone RA401 – Cruiser oder Bobber?

Konzeptionell und vom Design her passt die Cyclone RA401 in zwei Schubladen: Cruiser oder Bobber. Tiefe Sitzposition mit Fußrasten vorn und hohem Lenker, dazu zwei Federbeine am klassischen Heck, das spricht allgemein für Cruiser. Relativ sportlich mutet die Front an, mit Upside-down-Telegabel und Doppelscheibenbremse. In Kombination mit dem relativ breit bereiften Vorderrad sieht das nach Bobber aus. Genaue Eckdaten zu Fahrwerk und Bereifung liegen nicht vor.

Reihenzweizylinder-Motor mit 45 PS

Wie die bereits bekannten 401-Modelle wird die Cyclone RA401 vom wassergekühlten Reihenzweizylinder-Motor mit 401 Kubik angetrieben. Mit einer obenliegenden Nockenwelle, 4 Ventilen pro Zylinder und Benzineinspritzung kommt der Zongshen-Twin nach Werksangaben auf 45 PS (33 kW) bei 9.500/min sowie auf 37 Nm maximales Drehmoment bei 8.000/min. In Europa läge das knapp unter dem 48-PS-Limit der Stufenführerscheinklasse A2. Immerhin 150 km/h Höchstgeschwindigkeit werden erreicht (Werksangabe). Und der Wasserkühler ist elegant vorn am Rahmen aufgehängt – vertikal, wie bei Triumph.

Anfängerfreundlicher A2-Cruiser mit 188 Kilo

Zudem ist dieser Cruiser mit A2-Potenzial sehr anfängerfreundlich. Konzepttypisch niedrig fällt die Sitzhöhe aus: 735 Millimeter. Und mit vollem 17-Liter-Benzintank wiegt die RA401 angeblich nur 188 Kilogramm. Mit Doppelscheibenbremse vorn, Scheibenbremse hinten und ABS ist zudem die Bremsanlage auf modernem Niveau. Dazu gibt’s LED-Beleuchtung und ein rundes LCD-TFT-Display am Lenker.

Cyclone RA401 Bobber für umgerechnet unter 4.000 Euro

Den Preis für die Cyclone RA401 hat Zongshen noch nicht verkündet, doch chinesische Insider erwarten ihn unter 30.000 Yen, umgerechnet unter 4.000 Euro. Ob und gegebenenfalls wann dieser schicke Einsteiger-Bobber nach Europa und nach Deutschland kommt, ist nicht bekannt.

Umfrage 149741 Mal abgestimmt Müssen sich die etablierten Hersteller vor den Chinesen fürchten? Ja, die Hersteller aus China haben vollen Rückenwind und Geld spielt da keine Rolle. Niemals, Leidenschaft, Geschichte und Qualität lernt China nicht über Nacht. mehr lesen

Fazit

Der chinesische Piaggio-Partner Zongshen präsentierte im Mai 2023 das Cruiser-Bobber-Modell Cyclone RA401. Mit niedriger Sitzhöhe, relativ geringem Gewicht und 45 PS würde die RA401 gut in die europäische A2-Kategorie passen und wäre insbesondere für Anfänger und Anfängerinnen attraktiv. Doch ob sie jemals nach Europa kommt, ist ungewiss.