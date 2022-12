Daymak Combat Ebike Elektro-Motorrad Zum Schneemobil umbauen in einer Stunde

Daymak ist ein Anbieter elektrischer Kleinfahrzeuge mit zwei, drei oder vier Rädern aus der kanadischen Region um Toronto. Als neueste Innovation stellte Daymak Ende 2022 das Combat Ebike vor. Der englische Begriff Combat bedeutet Kampf oder Gefecht. Damit wird angedeutet, dass dieses kleine Elektromotorrad für unwegsames Gelände konzipiert und in der kanadischen Wildnis erprobt worden ist. Für die Offroad-Nutzung sind die knubbeligen Räder im Minibike-Format, nur 8 Zoll (ca. 20 Zentimeter) Durchmesser hinten und 10 Zoll (ca. 25 Zentimeter) Durchmesser vorn, mit grob profilierten "Fat"-Reifen bezogen.

Combat Ebike mit 19 PS Spitzenleistung

In einer Upside-down-Telegabel wird das Vorderrad geführt, das Hinterrad in einer Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein. Dazwischen befindet sich der Chassis-Kern aus verschraubten Aluminiumprofilen, in dem das herausnehmbare Akkupack und der Elektromotor platziert sind. Für die NMC-Zellen auf Lithium-Ionen-Basis nennt Daymak 48 Volt Betriebsspannung und 3,85 kWh Kapazität. Maximal 3,5 Stunden soll das Wiederaufladen dauern. Für den bürstenlosen, luftgekühlten Motor werden 7,2 kW (knapp 10 PS) Dauerleistung und 14 kW (19 PS) Spitzenleistung angesagt. In Anbetracht der Gesamtkonstruktion durchaus nennenswert ist die angegebene Wasserdichtheit nach der internationalen Norm IP67.

Mindestens 80 Kilometer mit 70 km/h – auch auf Schnee

Auf den zwei Rädern soll das mit 136 Kilogramm relativ leichte Combat Ebike 70 km/h Höchstgeschwindigkeit erreichen und selbst dabei, also bei Volllast, mindestens 80 Kilometer weit kommen. Doch der Clou dieses Fahrzeugs ist das mitgelieferte Umrüstkit, mit dem es angeblich innerhalb einer Stunde vom Motorrad zum Schneemobil umgebaut werden kann. Im Wesentlichen besteht das Kit aus einer Frontkufe, die anstelle des Vorderrads an der gelenkten Gabel montiert wird. Und aus einem Raupen-Kettenantrieb, der das Hinterrad samt Schwinge ersetzt. Fahrleistungen und Reichweite sollen ungefähr den Angaben zum Betrieb mit Rädern entsprechen. Je nach Untergrund gilt das auch für die ausgeprägte Kletterfähigkeit des Combat Ebikes: bis zu 30 Grad oder 58 Prozent Steigung.

Combat Ebike ab umgerechnet circa 9.750 Euro

Alle Details hat Daymak noch nicht gezeigt. Dennoch kann das Combat Ebike bereits für 1.000 Kanadische Dollar (umgerechnet circa 700 Euro) Anzahlung vorbestellt werden. Gesamtpreis inklusive Schneemobil-Kit: ab 13.999 Kanadische Dollar (umgerechnet circa 9.750 Euro) für die ersten 100 nummerierten Exemplare der Founders-Edition. Originalzubehör wie beispielsweise eine Abdeckplane, eine Protektorenjacke und ein Rucksack sind für die ersten 100 "Founder", also für die Gründer, inklusive. Ab Juni 2023 sollen die ersten Combat Ebikes ausgeliefert werden. Anschließend soll die nicht näher spezifizierte Deluxe-Ausführung für 14.999 Kanadische Dollar (umgerechnet circa 10.400 Euro) folgen.

In Europa nur auf privatem Gelände zulässig

Abgasnormen sind in diesem Fall zwar kein Thema, doch für eine Straßenzulassung in Europa wäre für diese Leistungskategorie (Leichtkrafträder bis 11 kW Dauer-Nennleistung) ein ABS, zumindest fürs Vorderrad, Voraussetzung. Alternativ, als Mindestanforderung, ein Verbundbremssystem (CBS). Dazu macht Daymak bisher keine Angaben, nennt lediglich die beiden Scheibenbremsen, jeweils eine pro Rad. Für den Schneebetrieb wird offenbar die vordere Scheibenbremse von außen an die Antriebswelle für den Raupenantrieb gesetzt. Als Schneemobil dürfte das Combat Ebike hierzulande sowieso nur auf Privatgelände gefahren werden.

Fazit

Angeblich kann das Combat Ebike von Daymak innerhalb einer Stunde zum Schneemobil umgebaut werden. Ein interessantes Konzept, zumal mit elektrischem, geräuscharmem Antrieb. Und auch der Preis erscheint nachvollziehbar: umgerechnet ab unter 10.000 Euro inklusive Schneemobil-Kit. Eine Straßenzulassung für Europa – mit Rädern, aber ohne ABS – ist jedoch noch unklar.