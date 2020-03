Harley-Davidson LiveWire mit Reichweitenrekord 1.723 km in 24 Stunden auf Elektromotorrad

Gefahren wurde der neue Rekord, wie jetzt bekannt wurde, bereits am 11. und 12. März 2020. Der Startpunkt für die Rekordfahrt lag in Zürich. Aus der Schweiz ging es nach Stuttgart an die erste Ladestation. Dort wurde der Akku in 25 Minuten an einem Schnelllader vollgetankt. Mit vollem Akku ging es dann nach Singen an die zweite Ladestation. Von da an wurde gependelt zwischen Singen und Stuttgart – insgesamt sechs Mal. Zum Finale ging es am Bodensee entlang nach Liechtenstein. Dort endete der Rekordversuch dann nach 23 Stunden und 48 Minuten mit 1.723 zurückgelegten Kilometern. Die Rekordmarke ist allerdings nicht offiziell. Es waren zwar sechs Zeugen zugegen, aber eben keine Offiziellen von Guinness.

Der bisherige Guinness-Rekord von 1.317 Kilometern in 24 Stunden wurde mit einem Elektromotorrad der Marke Zero im September 2018 aufgestellt. Seinerzeit waren sieben verschiedene Fahrer beteiligt – darunter auch MOTORRAD-Testfahrer – und der Rekord wurde auf einer Teststrecke umgesetzt.