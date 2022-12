Erstes Elektromotorrad von Honda Elektro-Hornet schwirrt durch Kalifornien

In Pasadena, nordöstlich im Großraum Los Angeles, findet seit 1890 die Neujahrsfeier Tournament of Roses, oder kurz Rose Parade, statt. Schon seit den 1960er-Jahren ist Honda mit von der Partie. Seit 2011 ist Honda Hauptsponsor der Rose Parade und darf deswegen alljährlich den vordersten Umzugswagen ins "Rennen" schicken. Für die nächste Rose Parade am 2. Januar 2023 hat Honda vorab ein buntes Motto-Bild veröffentlicht, was ebenfalls zur Tradition dieses Events gehört. Auf dieses Bild wurde unter anderem ein rotes Motorrad gemalt, das der neuen Honda CB 750 sehr ähnelt. Allerdings ohne Auspuff, und anstelle des Motors ist eine verkleidete Antriebseinheit eingezeichnet, die einen Elektromotor mitsamt Akkupack vermuten lässt.

Honda Die neue Honda CB 750 Hornet aus einem ähnlichen Winkel betrachtet.

"Electric motorcycle" von Honda

Honda USA kündigt dieses neue Motorradmodell als "electric motorcycle" an. Genauere Informationen oder gar technische Daten liegen noch nicht vor, werden aber wohl spätestens am 2. Januar zur Rose Parade verkündet. Nachdem erst kürzlich, auf der EICMA 2022 in Mailand, der erste Elektroroller von Honda auch für Europa vorgestellt wurde, der EM:1e, folgt also bald das erste Elektromotorrad von Honda. Offenbar ein Naked Bike, das zumindest dem Design nach in die Modellfamilie CB/Hornet einzusortieren sein wird. Möglicherweise wird diese neue Honda tatsächlich Hornet heißen, denkbar wäre beispielsweise die Bezeichnung Hornet e oder EM Hornet.

Elektro-Hornet noch ohne Eckdaten

Sicher wird das Leistungspotenzial des Naked Bikes deutlich über dem des City-Rollers EM:1e liegen, der nur auf bis zu 45 km/h beschleunigt. Ob die "Elektro-Hornisse" als Leichtkraftrad mit bis zu 11 kW (15 PS) Dauer-Nennleistung losschwirrt, wie bereits patentiert, oder als leistungsstarkes Kraftrad mit deutlich mehr kW/PS konzipiert ist, ist noch unklar. Ebenso fraglich ist, inwieweit Honda-Kooperationspartner Sony an der Entwicklung des Elektromotorrads beteiligt ist.

Honda "Forever determined"; zu Deutsch: "für immer entschlossen" – unter diesem Motto und mit farbenprächtigem Bild kündigt Honda - neben neuen Autos und Fluggeräten - ein neues Motorrad an. Alles mit elektrischen Antrieben. Öffentliche Präsentation beim Umzug der Rose Parade in Pasadena, Kalifornien, am 2. Januar 2023.

Honda mit Elektro-Strategie

Neben dem Elektromotorrad sind auf dem vorab veröffentlichten, gemalten Motto-Bild für die Rose Parade weitere Fahrzeuge und Flugzeuge zu sehen. Alle mit elektrischen Antrieben. "Forever determined" steht darüber, was sinngemäß "für immer entschlossen" oder "für immer festgelegt" bedeutet. Bereits zuvor hatte Honda angekündigt, in Nordamerika ab 2040 nur noch elektrisch angetriebene Fahrzeuge anbieten zu wollen. Und da Kalifornien als der "grüne" Bundesstaat der USA gilt, passt die Rose Parade in Pasadena gut zu dieser Strategie.

Fazit

Am 2. Januar 2023 wird das erste elektrische Motorrad von Honda präsentiert, im Rahmen der Neujahrsfeier Rose Parade im kalifornischen Pasadena. Genaue Informationen liegen hierzu noch nicht vor, doch auf der vorab veröffentlichten Zeichnung sieht die Elektro-Honda aus wie eine Hornet.