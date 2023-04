Kymco Super 7 ab 2023 Mit dem 125er-E-Roller zum Akku tauschen

Es bewegt sich was bei Kymco. Knapp 5 Jahre nach der Ankündigung 2018 finden die ersten Elektroroller von Kymco ihren Weg nach Europa. Wenn wir französischen Medien glauben, steht der Start in den Markt für den elektrischen Super 7 bevor. Das Besondere am "125er" mit E-Motor ist: Seine beiden Akkus können wie Kartuschen herausgenommen und an Wechselstationen getauscht werden.

Akku-Tauschsystem von Kymco

2018 stellte Kymco bereits ein eigenes Tauschsystem vor, kurz zuvor Honda, und in Asien ist das Gogoro-System markenübergreifend schon sehr erfolgreich. Vielleicht ein Grund für die knapp 5 Jahre Verzögerung, denn Kymco und Honda sind mittlerweile Teil des europäischen Swappable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC), zu dem auch KTM, Piaggio und Yamaha als namhafteste Mitglieder gehören. Ziel ist es, einen Industriestandard zu entwickeln, um viele Marken und Modelle mit einer Akku-Sorte anzutreiben. Und da soll der Super 7 dazugehören.

Elektrischer "125er"-Roller

Das Tauschsystem von Kymco selbst hieß Ionex, und so heißt die Modellfamilie des Super 7 übergeordnet immer noch. Der Super 7 ist eine auf den ersten Blick moderne Konstruktion: Ein Mittelmotor mit maximal 10 PS Leistung treibt – nicht ganz schlüssig – per Kette das Hinterrad an und erzeugt dort bei einer nicht genannten Umdrehungszahl ein Raddrehmoment von bis zu 215 Nm. 92 km/h soll der Super 7 erreichen. Den Motor selbst speisen 2 Batterien mit je 1,74 kWh Kapazität, die nach WMTC-Norm 77 Kilometer Reichweite bieten. Ein Gewicht ist nicht bekannt.

Elektrischer A1-Roller für gut 6.000 Euro

In Frankreich soll der Kymco Super 7 für um die 6.000 Euro angeboten werden. Ob mit beiden Akkus an Bord, ist nicht bekannt, ebenso wenig, ob diese Akkus normal per Kabel geladen werden können. Gut wäre es, denn bisher sind weder das Kymco-eigene Ionex-System noch Stationen des SBMC in Europa zu finden. Die Startphase soll ab dem Herbst 2023 beginnen.

Fahrwerk und Ausstattung des Super 7 sind einfach gehalten: Telegabel vorn, einfache Scheibenbremsen vorn und hinten mit ABS sowie Stereodämpfer an der Schwinge sind solide Hausmannskost. Das Cockpit ist ein schön integriertes LC-Display mit Bordcomputer, der über die Lenkerarmaturen bedient wird. Das Gepäckfach öffnet nach Fernentriegelung, auf Knopfdruck fährt der Super 7 langsam rückwärts.

Kymco Super 7 nicht Deutschland

Erfahrungsgemäß sind die nationalen Importeure von Kymco in Frankreich und Italien immer etwas schneller mit der Produkteinführung. Stand Anfang April 2023 kommt der Super 7 erst nach Frankreich. Nach Deutschland kommt dieser Roller vorerst nicht.

Fazit

Nach einiger Zeit Ruhe wird es wieder etwas lauter – im übertragenen Sinne – um die ersten Elektroroller der "125er"-Klasse von Kymco. Der Super 7 kommt nach Frankreich. Das Besondere: Seine beiden Batterien sind herausnehmbar und so konzipiert, um an Tauschstationen schnell gegen geladene Packs gewechselt zu werden.

Entsprechende Tauschsysteme sind in Indien und Asien beliebt, bereits etabliert und erfolgreich. In Europa besteht zu diesem Thema ein Konsortium zum Konzipieren eines europäischen Modells, an dem Kymco beteiligt ist.