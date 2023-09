Lizcat Elektro-Umbau

Die Idee hinter Lizcat in klar: Motocross und Enduro durch weniger Lärm zukunftsfähig halten. Und da geht kein Weg am Elektrifizieren des Sports vorbei. Lizcat bietet 3 unterschiedlich große und starke Elektro-Kits an, die anstelle eines Verbrenners in ein normales Chassis eingebaut werden. Die 3 Leistungsvarianten sollen dabei die gängigen Rennklassen abdecken und leisten zwischen 25 und 52 PS und bieten Drehmomente bis zu 70 Nm. Die Akku-Kapazitäten sollen mit 15 Minuten eine Renndistanz abdecken. Als Enduro-Antrieb sind laut Lizcat bis zu 5 Stunden Fahrdauer möglich. In welche Chassis die Umbauten passen oder passend gemacht werden können, ist nicht bekannt. Die gezeigten Prototypen scheinen Yamaha-Rahmen zu nutzen.