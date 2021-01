Niu MQi GT (2021) Neuer E-Roller mit Wechselakku

Niu bezeichnet sich selbst und bewußt als weltweit technologisch führenden Elektroroller-Hersteller und will das mit dem neuen MQi GT unter Beweis stellen.

Seit 2015 ist Niu am Start und seither wollen über 500.000 smarte E-Roller über sieben Milliarden Kilometer zurückgelegt haben. Im Schnitt sind das 14.000 Kilometer pro Stück, was bei gut 75 Kilometer Reichweite je Roller 187 Mal vollladen bedeuten würde. Woher die chinesischen Kollegen von Niu diese Daten haben? Womöglich aus der eigenen Cloud, mit der die Niu-Roller laut Hersteller alle verbunden sind, damit die Eigentümer per App den Batteriestatus prüfen, den Fahrtverlauf einsehen und den Roller lokalisieren können sowie natürlich einen möglichen Diebstahl gemeldet bekommen.

Neuer MQi GT mit noch mehr Internet

Der neue Niu MQi GT ist die Weiterentwicklung der bestehenden Niu M-Serie und kommt mit zwei herausnehmbaren Batterien mit insgesamt 31 Ah-Kapazität, einem 3.100 Watt-Bosch-Radnabenmotor und 14-Zoll-Reifen. Der Motor soll 45 Nm Drehmoment bieten. Auch ist dem Niu ein neuer Rahmen aus Stahlrohr gegeben, der wohl besonders auf den Zwei-Personen-Betrieb hin entwickelt worden zu sein scheint. Die neuen Batterien versorgen den MQi GT mit Strom für eine Reichweite von 70 bis 80 km, abhängig von der Höchstgeschwindigkeit, die für die L1e-Klasse auf 45 km/h gedrosselt werden kann. Ohne Drossel läuft der Niu 70 km/h. Das neue Topmodell bringt auch die bei Niu üblichen Features, wie herausnehmbare Akkus, SmartConnectivity (Smartphone App), Diebstahlsicherung und Energierückgewinnung mit sich. Drei Fahrmodi mit gedrosselten Höchstgeschwindigkeiten von 25, 55 und 70 km/h können gewählt werden.

Vorverkaufsaktion von 10.01. – 30.01.2021

Interessierte Kunden können sich bis zum 30.01.2021 für den Vorverkauf registrieren und erhalten so einen exklusiven Preisvorteil von 400 Euro. Während der Registrierung ist keine Online-Zahlung erforderlich. Der Fahrzeugkauf sowie die Abholung des Fahrzeuges wird dann über das Niu-Händlernetzwerk offline abgewickelt. Niu gibt für sein neuestes Modell einen unverbindlichen Verkaufspreis von 3.399 Euro für Deutschland und Österreich an. Vorverkaufskunden profitieren vom Preisvorteil und können den Elektroroller bereits für 2.999 Euro kaufen.

Umfrage Welches Elektro-Konzept auf zwei Rädern kommt für euch in Frage? 2741 Mal abgestimmt Wenn, dann nur ein leistungsstarkes Elektromotorrad. Ein Elektroroller für's Pendeln und den Stadtverkehr kann ich mir vorstellen. Ein kleines, wendiges Elektromopped macht bestimmt Spaß. Gar keins. mehr lesen

Fazit

Mit dem neuen MQi GT entwickelt Niu die seit 2018 verfügbar M-Reihe merklich weiter. Die Features der App klingen interessant und mit einer Reichweite von gut 80 Kilometern und einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 70 km/h ist der GT ein auf dem Papier attraktives Stadtfahrzeug.