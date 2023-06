Eine elegante neue Alternative in der Kategorie der Elektroroller ist der HC 200 Ursa von Sarkcyber aus Shanghai. Mit 70 km/h und 75 Kilometer Reichweite passt er gut in den Kurzstreckenverkehr, insbesondere in den Stadtverkehr. Obendrein ist er mit 107 Kilogramm relativ leicht und modern ausgestattet.

In Italien gibt’s den HC 200 Ursa ab Juli 2023 für 4.390 Euro. In Deutschland ist er noch nicht verfügbar. Ebenso attraktiv, in jeglicher Hinsicht, wäre die Leistungsvariante mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit für die "50er"-Kategorie.