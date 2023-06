Mit Telegabel vorn und Aluminium-Schwinge samt 2 vorspannbaren Federbeinen hinten werden die Räder geführt, der Hinterradantrieb läuft vom Mittelmotor über Zahnriemen. Die Reifenformate: 120/70-14 vorn, 140/60-14 hinten (HC 10 X). Pro Rad wird mit einer Scheibe gebremst, vorn mit einer 260er, hinten mit einer 220er. Je nach Ausführung mit Verbundbremssystem (CBS) oder mit ABS. Für Europa kommen indes nur die ABS-Varianten infrage, da gesetzlich vorgeschrieben. Mit formal 8 kW (11 PS) Dauer-Nennleistung fällt der HC 10 Cetus in die europäische Kategorie Leichtkraftroller ("125er"), darf also mit Führerscheinklasse A1 ab 16 Jahren oder mit der Pkw-Führerscheinerweiterung, in Deutschland B196, gefahren werden.

Sarkcyber kommt nach Europa

Dass Sarkcyber nach Europa kommt, ist längst beschlossene Sache und war an der Präsenz der neuen Marke auf der EICMA im November 2022 zu sehen. Seit Ende Juni 2023 ist der Sarkcyber HC 200 Ursa in Italien erhältlich, für 4.390 Euro. Dafür wird das bestehende Händlernetz der Marken MBP und Keeway genutzt. Wie viel der deutlich stärkere, schnellere und topmodern ausgestattete HC 10 in Euro kosten wird, und wann Sarkcyber in Deutschland ankommt, ist noch nicht bekannt.