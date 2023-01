Tacita T-Cruise Elektro-Cruiser aus Italien und Indien

Tacita ist eine italienische Firma, spezialisiert auf elektrisch angetriebene Zweiradfahrzeuge, gegründet 2009. Okinawa ist eine zwar japanisch klingende, aber indische Firma, ebenfalls spezialisiert auf elektrisch angetriebene Zweiradfahrzeuge, gegründet 2015. Im Januar 2023 wurde bekannt, dass diese beiden Unternehmen künftig zusammenarbeiten und gemeinsam neue Modelle entwickeln wollen. Im Fokus steht dabei offenbar das bereits bestehende Elektro-Cruiser-Konzept von Tacita namens T-Cruise. Angeblich investiert Okinawa 25 Millionen Euro, um bei Tacita in Italien eine neue Entwicklungsabteilung aufzubauen.

Tacita T-Cruise Urban und Turismo

Nach der ersten Version der Tacita T-Cruise, genannt Urban, schoben die Italiener zur EICMA 2019 die Modellvariante Turismo nach. Die teilt sich die Technik mit der Urban, wurde aber auf Reiseanforderungen optimiert. Dazu zählen unter anderem ein höher gekröpfter Rohrlenker, ein lenkerfester Windschild sowie zwei Hecktaschen aus Öko-Leder. Zudem können die Fußrasten in ihrer Position dreifach variiert werden.

Elektromotoren mit bis zu 44 kW (60 PS) und 100 Nm

Beim flüssigkeitsgekühlten Elektroantrieb namens Tacita Generazione 2 PMAC können Kunden zwischen verschiedenen Konfigurationen wählen. Der E-Motor wird in Leistungsstufen mit maximal 11 kW (15 PS), 27 kW (36 PS), 34 kW (46 PS) und 44 kW (60 PS) angeboten. Bei der stärksten Version stehen 100 Nm Drehmoment direkt aus dem Stand zur Verfügung. Die kleineren Motoren kommen auf circa 60 Nm oder circa 80 Nm maximales Drehmoment. Ungewöhnlich für elektrische Konzepte ist das 5-Gang-Schaltgetriebe mit hydraulisch betätigter Kupplung sowie der Endantrieb per Kette. Und: ein Rückwärtsgang zum Ausparken.

Reichweiten bis 295 Kilometer

Mehrere Optionen gibt es bei den Akku-Packs. Der kleinste Energiespeicher bietet eine Kapazität von 8,6 kWh. Die größere Ausführung kommt auf 17,2 kWh. Damit ergeben sich laut Tacita Reichweiten bis 116 Kilometer oder bis 210 Kilometer. Für die T-Cruise Turismo wird sogar eine X-Large-Batterie mit 25,8 kWh und bis zu 295 Kilometer Reichweite angeboten. Mit dem On-Board-Lader kann an jeder konventionellen Steckdose nachgeladen werden. Per optionalem Schnelllader können entsprechende Ladesäulen genutzt werden. Die Energierückgewinnung per Motorbremswirkung (Rekuperation) ist einstellbar. Für die Batterien wird eine 5-jährige Garantie genannt.

Sportliches Cruiser-Fahrwerk

Weniger klassisch als die Drahtspeichenräder ist die 43er-Upside-down-Telegabel vorn mitsamt radial montierter Vierkolbenzange von Brembo an der 320er-Einzelscheibe. Das Hinterrad ist mit einer 240er-Scheibe und ebenfalls mit einer Bremszange von Brembo bestückt. ABS ist Voraussetzung für die Straßenzulassung, zumindest in Europa. Hinten, an der markant geformten Stahlrohr-Zweiarmschwinge, kommt ein vorspannbares Federbein zum Einsatz. Zum Fahrzeuggewicht machte Tacita bisher keine Angaben, wohl aber zur cruisertypisch geringen Sitzhöhe: 750 Millimeter.

Tacita T-Cruise ab 13.000 Euro

Ab 13.000 Euro, je nach Ausführung und Akku-Kapazität, kann eine Tacita T-Cruise Urban vorbestellt werden, eine T-Cruise Turismo ab 13.790 Euro (Stand Januar 2023). Davon sind jeweils 1.000 Euro als Anzahlung fällig. Die voll ausgestatteten Topmodelle kosten jeweils über 20.000 Euro. Es wird interessant zu beobachten, inwieweit die Kooperation mit Okinawa in Indien sich auf die Produktion und die Preise der Tacita T-Cruise auswirkt.

Fazit

Bereits für 2020 stellte die italienische Firma Tacita ihr Cruiser-Konzept mit elektrischem Antrieb vor. Die T-Cruise-Modelle könnten nun richtig in Schwung kommen, da Tacita mit dem indischen Unternehmen Okinawa zusammenarbeitet und gemeinsam weiter entwickelt – vor allem die Elektro-Cruiser.