Ultraviolette F77 Elektromotorrad aus Indien

Das indische Startup Ultraviolette Automotive träumt davon, den Verkehr in den Großstädten zu revolutionieren. Erstes Projekt ist dabei das Elektromotorrad Ultraviolette F77, das 2018 noch als 12 Concept gestartet ist und jetzt in Indien vorgestellt wurde.

Die Ultraviolette F77 soll im Segment von Bikes mit rund 250 cm³ Hubraum an den Start gehen. Ihr Elektromotor leistet 25 kW und 90 Nm Drehmoment. Den Spurt von Null auf 100 km/h soll die 158 Kilogramm schwere F77 in knapp über drei Sekunden schaffen. Die Höchstgeschwindigkeit wird abgeregelten 150 km/h erreicht. Eingebettet ist der E-Motor in einen stählernen Gitterrohrbrückenrahmen mit direkt angelenktem Zentralfederbein hinten.

Ultraviolette Automotive

Das Hinterrad wird von einer Leichtmetallzweiarmschwinge mit Oberzügen geführt. Vorne kommt eine USD-Gabel zum Einsatz. Der Endantrieb erfolgt über eine konventionelle Kette. Ein regeneratives Bremssystem soll Energie zurückgewinnen. Dem Piloten stehen drei Fahrmodi (Insane, Sport und Eco) zur Wahl. Natürlich lässt sich die F77 auch voll vernetzen. Das Digital-TFT-Cockpit bietet zudem eine USB-Steckdose.

Ultraviolette Automotive

Das Lithium-Ionen-Akku-Paket, das sich aus drei Modulen zusammensetzt, bietet eine Kapazität von 4,2 kWh und soll eine Reichweite von 130 bis 150 Kilometer ermöglichen. Die Ladezeit schwankt je nach Ladestrom zwischen 1,5 und 5 Stunden. Verzögert wird über jeweils eine Bremsscheibe pro Rad. Vorne setzen die Inder auf eine 320er Scheibe und eine Vierkolbenzange, hinten auf eine 230er Disc und eine Einkolben-Zange. Die 17 Zoll großen Felgen sind mit Reifen der Dimension 110/70 vorn und 150/60 hinten bestückt.

Ab sofort vorbestellbar

Optisch zeigt sich die F77 als ein sportlich gezeichnetes Naked-Bike mit vollverschalten Flanken, tief montierten Lenkstummeln, vollverkleideter Gabel und rudimentärer Sitzbank. Insgesamt erinnert die Ultraviolette F77 stark an aktuelle Kawasaki Z-Modelle.

Ultraviolette Automotive Das Ultraviolette 12 Concept zeigt sich sehr sportlich.

Finanziell unterstützt wird die Firma vom indischen Motorradhersteller TVS , der als Investor mit rund 14 % in das Projekt eingestiegen ist. TVS ist unter anderem der Produktionspartner von BMW für die G 310-Baureihe. In Indien kann die F77 ab sofort vorbestellt werden. Ein Preis wurde allerdings nicht genannt.