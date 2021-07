Zero FXE Neue elektrische Supermoto kommt

Der US-Elektromotorradhersteller Zero kündigt ein neues Modell an. Die FXE wird wohl eine waschechte elektrische Supermoto.

Zero kündigt über seine Social Media-Kanäle und über seine Internetseite ein neues Modell an. Am 13. Juli 2021 wird die neue Zero FXE vorgestellt.

Bislang gibt es kaum mehr als ein dunkles Bild, das die Silhouette einer Maschine zeigt, die stark an eine Supermoto erinnert. Dieses Bild zusammen mit wieder rausgekramten Erinnerungen lässt weitere Schlüsse zu. Bereits 2019 hatte Zero zusammen mit Huge Design SF für die One Moto Show in Portland eine Supermoto-Studie auf die Räder gestellt, die beim Publikum sehr gut ankam.

Zero Zero SM Custom Concept von 2019

Angestachelt von diesem Erfolg wollte Huge Design seinen Zero SM Custom-Bodykit auch zur Nachrüstung auflegen. Dann hatte allerdings Zero die Rechte an seinem Entwurf gekauft. Jetzt scheint der Motorradhersteller die seinerzeit skizzierte Supermoto in Serie zu bringen.

Wird die FXE so umgesetzt bleibt es bei der bekannten FX-Technikplattform mit 44 PS und 106 Nm Drehmoment, die die Supermoto dann gut 130 km/h schnell macht. Die FX-Modelle kosten aktuell rund 13.000 Euro. Die FXE dürfte sich hier einreihen.

Fazit

Zero bringt unter dem Kürzel FXE offensichtlich eine Supermoto mit Elektroantrieb. Wenn die nur halbwegs so kommt, wie die Studie von 2019, dann wird das ein echt leckeres E-Motorrad.