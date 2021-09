Zero Motorcycles SR/F Quickstrike Hommage an sich selbst mit feinen Teilen

Zero trat 2019 beim Pikes Peak-Bergrennen in den USA mit einer Rennversion der SR/F an. Als Hommage bietet Zero das Umbaukit Quickstrike zum Nachrüsten an. Limitiert auf 100 Stück.

Für 1.199 Euro in Deutschland, 1.239 Euro in Österreich und 1.199 Franken in der Schweiz kann bei den Zero-Händlern ab sofort das limitierte Umbaukit Quickstrike für die Zero SR/F bestellt werden. 100 Stück der Pakete stehen zur Verfügung. Montagekosten kämen noch on top. Mit allen Teilen soll die SR/F der Pikes-Peak-Version von 2019 nahekommen.

Zero Quickstrike

Das Umbau-Kit für SR/F gibt der Zero ein frisches Äußeres, technisch ändert sich nichts. Im Paket liegen Spiegel von Barracuda und ein Paar Hebelschutzbügel. Aus gleichem Hause kommen Heckständeraufnahmen aus Alu. LED-Blinker für vor und hinten sind ebenso dabei wie ein Schutzblech, eine Hinterradabdeckung und eine Ladesteckerklappe aus Karbon. Für die Tankattrappe liegt noch ein neues Emblem bei, ebenso gefräste Lenkerenden und der Scheinwerfer kann mit einem Windschild als Aluminium verziert werden. Für die Nachtruhe der Zero kann die Abdeckhaube genutzt werden, eine Anstecknadel für das Revers rundet das neue Quickstrike-Paket für die Zero SR/F ab.

Umfrage Welches Elektro-Konzept auf zwei Rädern kommt für euch in Frage? 10603 Mal abgestimmt Wenn, dann nur ein leistungsstarkes Elektromotorrad. Ein Elektroroller für's Pendeln und den Stadtverkehr kann ich mir vorstellen. Ein kleines, wendiges Elektromopped macht bestimmt Spaß. Gar keins. mehr lesen

Fazit

Zero möchte an die 2019er Rennversion der SR/F erinnern und legt das auf 100 Stück limitierte Quickstrike-Paket auf. Mit allerlei Anbauteilen soll die Optik des Pikes-Peak-Renners imitiert werden. Die Pakete kommen zum Nachrüsten und sind bei den Händlern bestellbar.