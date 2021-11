Zero-Updates fürs Modelljahr 2022 Mehr Reichweite, einfachere Updates, neue Zero SR

Zero 2022: Mehr Reichweite, Updates, neue Zero SR

Zero stellt für das Modelljahr 2022 eine neue Batterie-Technologie für erhöhte Kapazität vor sowie einen Software E-Store für Zero Motorräder der Modellreihe 2022.

Die weiterentwickelten Lithium-Ionen-Akkus von Zero sollen um rund 20 Prozent leistungsstärker sein als ihre Vorgänger, was der Reichweite zugutekommt. Die Akkus sind in den zwei Standardkapazitäten von 14,4+ kWh und 15,6+ kWh verfügbar, wobei das "+" im Namen bedeutet, dass beide Akkuvarianten optional bis zu einer Kapazität von 17,3 kWh erweitert werden können.

Mehr Reichweite

Die neuen Akkukonfigurationen sind für die Zero SR/S des Modelljahrs 2022 erhältlich. Die Zero SR/F des neuen Modelljahrs gibt es ausschließlich in der 15,6+ kWh-Version. Die erneuerte 2022er Zero SR ist mit der 14,4+ kWh-Option ausgestattet. In der Maximalausstattung der neuen Akkus in Kombination mit dem optionalen Power Tank (erhältlich ab dem 1. Quartal 2022) stehen in Summe knapp 21 kWh zur Verfügung. Damit sollen mit Zero SR/F, SR/S und SR bis zu 365 Kilometer Reichweite in der Stadt möglich sein. Über Land und bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 113 km/h sind es laut Hersteller bis zu 182 km.

Zero-Modellpflege 2022 für S, DS und DSR

Die Standardvariante der SR/S mit dem 14,4+ kWh-Akku kostet in Deutschland 21.540 Euro, während es für die Premium-SR/S mit dem 15,6+ kWh-Akku 23.740 Euro sind. Beide Optionen gibt es in zwei Farbvarianten: Aileron-Black und Cerulean Metallic-Silver. Die Premium SR/F wiederum ist in Asphalt-Metallic-Silber oder Rot-Koralle erhältlich und ist mit dem 15,6+ kWh-Powerpack ausgestattet. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt für Deutschland 22.990 Euro. Die Elektromotorräder der Modellreihe 2022 sind ab sofort bestellbar und werden sukzessive an die Händler ausgeliefert.

Software-Upgrades per Cypher Store

Ebenfalls neu ist der Cypher Store, über den die Zero-Modelle SR/F, SR/S und des Modelljahrs 2022 für zusätzliche Akku-Kapazitäten freigeschaltet werden können. Die Cypher Store Upgrades sind per Fingertipp zugänglich und beinhalten eine Vielzahl von Leistungsoptionen, dazu gehören: schnelleres Aufladen, größere Reichweite, Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung, Parkmodus, beheizte Griffe und eine integrierte Navigationsmöglichkeit. Alle Upgrades sind optional für 2022er SR/S, SR/F und SR erhältlich. Ein Teil der Upgrades wird mit Unterstützung eines Händlers außerdem rückwirkend für die SR/S und SR/F der Modelljahre 2020 sowie 2021 verfügbar sein.

Neue Zero SR für 2022

Außerdem erhält das Street Bike Zero SR zahlreiche Neuerungen. Die 2022er-SR teilt sich die Plattform mit dem Naked Bike Zero SR/F und ist serienmäßig mit dem ZF 75-10 Motor ausgestattet. Dieser liefert ein Drehmoment von 166 Nm und 55 kW sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 167 km/h.

Die Aktivierung des "Speed- und Performance-Boosts über den Cypher Store", wie das der Hersteller nennt, soll die volle Leistungsfähigkeit des Motors freischalten und die SR mit der "Advanced Bosch Motorcycle Stability Control" aufrüsten, damit Helfer wie ABS, Traktionskontrolle und Schleppmomentregelung dann auch schräglagenabhängig arbeiten können. Die neue Zero SR kommt mit dem neuen und oben erwähnten Betriebssystem Cypher III+ und ist mit dem ZF 14,4+ kWh Power Pack ausgestattet, das über den Cypher Store auf 17,3 kWh erweitert werden kann. Mit dem zusätzlichen Power Tank, der Anfang 2022 erhältlich sein wird, kann die Gesamtkapazität der SR-Batterie auf 20,9 kWh erhöht werden. Damit ist das dann die größte jemals von Zero angebotene Batteriekapazität.

Ebenfalls neu bei der SR ist die Möglichkeit, über den eingebauten Mennekes-Anschluss (Typ II) am öffentlichen Stromnetz zu laden. Zero Motorcycles bietet einen Haushaltssteckdosenadapter (Typ II auf Haushaltssteckdose) zum Kauf an, um zuhause, im Büro oder an jedem anderen Ort an einer Steckdose aufzuladen. Die 2022er-SR ist in der Farbvariante Graphite erhältlich und kostet in Deutschland 18.830 Euro.