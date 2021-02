2021er Großenduros im Vergleich Harley gegen den Rest der Offroad-Welt

Die neue Pan America 1250 von Harley-Davidson ist ein richtiges Pfund. Da kommen kaum Gegenstimmen mit Blick auf die Leistungsdaten, Ausstattung und vor allem den Preis. In der Basisversion kostet die Pan America in Deutschland mit 152 PS, 128 Nm, 242 Kilogramm Gewicht und großem Technikpaket 15.995 Euro. Für 2.000 Euro mehr bietet die Special mit semi-aktivem Fahrwerk und viel Zubehör einen weiteren passablen Deal an. Und da der Deutsche sehr gerne die All-In-Konfiguration bestellt, stellen wir die neue Harley den drei Platzhirschen BMW R1250 GS Adventure, KTM 1290 Super Adventure S und Ducati Multistrada V4 S gegenüber. Alle kommen so mit Speichenrädern, elektronischen Fahrwerken und nahezu maximal im Konfigurator angeklickten Extras.

Harley-Davidson Harley-Davidson betritt mit der Großenduro Pan America 1250 Neuland und muss sich Größe wieder der BMW R 1250 GS Adventure, KTM 1290 Super Adventure S und der Ducati Multistrada V4 stellen.

Wer bringt wieviel Leistung?

Immerhin trennen die vier Kontrahenten 34 PS in der Spitzenleistung voneinander, trotz vergleichbarer Hubräume zwischen 1.158 und 1.301 Kubik. Die neue Pan America fährt da mit ihren 152 PS nur knapp unter der KTM mit 160, setzt sich aber deutlich vor die R 1250 GS von BMW mit ihren 136 PS. Die Krone der Leistungswertung setzt sich die Multistrada mit 170 PS auf. So unterschiedlich die Leistungen, so unterschiedlich die Drehmomente und Motorbauweisen: Harley, KTM und BMW vertrauen dabei auf die Kraft aus zwei riesigen Brennräumen mit im Durchmesser je über zehn Zentimeter messenden Kolben – die oft zitierte Ravioli-Dose. KTM und Harley als V-Motor, BMW als Boxer. Ducati schlägt mit dem neuen V4 der Multistrada ein neues Kapitel bei den Großenduros auf. Der kurzhubige Ducati V4-Motor bringt seine Leistung erst bei Drehzahlen, bei denen die anderen drei Kraftwerke schon lange die Pleuel strecken. Wobei die Ducati sich hier mit der höchsten Werksangabe beim Verbrauch deutlich nach oben von der Konkurrenz absetzt.

Vergleich der Leistungsdaten: Harley, Ducati, KTM, Ducati Modell Harley-Davidson Pan America 1250 Special BMW R 1250 GS Adventure KTM 1290 Super Adventure S Ducati Multistrada V4 S Bauart flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-V-Motor mit 60° Zylinderwinkel und 30° Hubzapfenversatz mit zwei Ausgleichswellen luft-/flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor mit einer Ausgleichswelle flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-V-Motor mit 75° Zylinderwinkel flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-V-Motor mit 90°-Zylinderwinkel Hubraum in cm³ 1.247 1.254 1.301 1.158 Bohrung in mm 105 102,5 108 83 Hub in mm 72 76 71 53,5 Verdichtung 13,0:1 12,5:1 13,0:1 14,0:1 Leistung in PS bei Umdrehungen/Minute 152 PS bei 8.750/min 136 PS bei 7.750/min 160 PS bei 9.000/min 170 PS bei 10.500/min Drehmoment in Nm bei Umdrehungen/Minute 128 Nm bei 6.750/min 143 Nm bei 6.250/min 138 Nm bei 6.500/min 125 Nm bei 8.750/min Ventilsteuerung vier obenliegende Nockenwellen mit Kettenantrieb, vier Ventile je Zylinder, Schlepphebel, hydraulischer Ventilspielausgleich, variable Ventilsteuerung (VVT) vier obenliegende Nockenwellen mit Stirnradantrieb, vier Ventile je Zylinder, Schlepphebel, variable Einlass-Nockenwellen-Steuerung, BMW Shiftcam vier obenliegende Nockenwellen mit Kettenantrieb, vier Ventile je Zylinder, Schlepphebel vier obenliegende Nockenwelle mit Kettenantrieb, vier Ventile je Zylinder, Schlepphebel Art der Gemischaufbereitung Elektronische Saugrohr-Einspritzung, zwei Drosselklappen, mit Doppelzündung Elektronische Saugrohreinspritzung, zwei Drosselklappen mit 52 mm Durchmesser Elektronische Saugrohreinspritzung, zwei Drosselklappen mit 52 mm Durchmesser, mit Doppelzündung Elektronische Saugrohreinspritzung, vier Drosselklappen mit 46 mm Durchmesser Motorschmierung Trockensumpfschmierung mit drei Saugpumpen Nasssumpfschmierung Druckumlaufschmierung mit drei Ölpumpen Halbtrockensumpf mit drei Ölpumpen Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe mit Geradeverzahnung 6-Gang Fazit Leistung

Die neue Pan America ist nicht die stärkste, aber auch nicht die schwächste im Reigen aktueller Großenduros. In Sachen Power und Kraft äußerst konkurrenzfähig und beim Verbrauch genügsam – auf dem Papier. Bei Leistungen von 136 PS bis 170 PS ist der Ausdruck: "Mehr als genug" ohnehin treffend.

BMW Die BMW R 1250 GS Adventure ist rein von den Zulassungszahlen in Deutschland und Europas der Angstgegner jeder Großenduro. Sie ist der Maßstab(?)

Fahrwerk steh uns bei

Zusammen mit Showa hat Harley ein neues semi-aktives Fahrwerk entwickelt, das gegen Aufpreis von 660 Euro sogar noch um eine automatische Höhenverstellung ergänzt werden kann: Das System erkennt den Anhaltewunsch und senkt das komplette Fahrwerk ab, ohne dabei die Vorspannung oder den Federweg zu verringern. Das ist aktuell einzigartig unter den Großenduros. Die Kontrahenten stehen mit elektronischer Dämpfungsregelung und Anpassung der Federvorspannung an die Beladung nicht nach. USD-Gabeln kommen bei KTM, Ducati und Harley zum Einsatz, BMW setzt hier traditionell auf den Telelever mit Zentralfederbein vorn. Bei den Federwegen herrschen keine großen Unterschiede. Ducati bietet mit 170 Millimetern vorn und 180 Millimetern hinten den geringsten Federweg, Harley kommt vorn und hinten auf 191 und KTM bietet 200 Millimeter Federweg in der 1290 Super Adventure S. BMW setzt hier noch 10 und 20 Millimeter vorn und hinten drauf, sie ist aber auch die Schwerste der großen Vier. Auch bei der Bereifung vertrauen alle auf die üblichen Dimensionen in 19 Zoll vorn und 17 Zoll hinten. Größter Ausreißer beim Fahrwerk ist die Harley, die mit einem Nachlauf von 157 Millimeter hier deutlich anders konzipiert ist als eine BMW mit sehr kurzen 95,4. KTM und Ducati nähern sich mit 109,2 und 102,5 Millimetern mehr der BMW als der Harley.

Vergleich der Fahrwerksdaten: Harley, Ducati, KTM, Ducati Modell Harley-Davidson Pan America 1250 Special BMW R 1250 GS Adventure KTM 1290 Super Adventure S Ducati Multistrada V4 S Bauart Trellis-Rahmen aus Stahl, Mittelrahmen aus Aluminium, Motor mittragend Haupt- und Hilfsrahmen aus Stahlrohr, Motor mittragend Gitterrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahl Monocoque aus Aluminium, Motor mittragend Lenkkopfwinkel in Grad 65 65.1 65,3 65,5 Radstand in Millimeter 1.580 1.504 1.560 1.567 Nachlauf in Millimeter 157 95,4 109,2 102.5 Sitzhöhe in Millimeter unbeladen 850 890 - 910 849 - 869 840 - 860 Vorderradaufhängung 47-Millimeter-USB Gabel, mit semi-aktiver Dämpfungskontrolle und optionaler Höhenverstellung Telelever mit 37-mm-Standrohrdurchmesser, Zentralfederbein mit semi-aktiver Dämpfungkontrolle 48-Millimeter-USD-Gabel, elektronisch geregelter Federvorspannung und semi-aktiver Dämpfungskontrolle 50-Millimeter-USD-Gabel mit semi-aktiver Dämpfungskontrolle Hinterradaufhängung Zentralfederbein mit automatischer Federvorspannung und semi-aktiver Dämpfungskontrolle und optionaler Höhenverstellung, Aluminiumschwinge Zentralfederbein mit automatischer Federvorspannung und semikativer Dämpfungskontrolle, Aluminium-Einarmschwinge Zentralfederbein mit elektronisch geregelter Federvorspannung und semi-aktiver Dämpfungskontrolle, Aluminiumschwinge Zentralfederbein mit elektronisch geregelter Federvorspannung und semi-aktiver Dämpfungskontrolle, Aluminiumschwinge Federweg vorn 191 210 200 170 Federweg hinten 191 220 200 180 Reifen vorn 120/70 R19 60V 120/70 R 19 120/70 R 19 120/70 R 19 Reifen hinten 170/60 R17 72 V 170/60 R17 170/60 R 17 170/60 R17 Tankinhalt 21,2 Liter 30 Liter 23 Liter 22 Liter Gewicht fahrfertig mit 90% Tankinhalt und allen Betriebsstoffen 258 Kilogramm 268 Kilogramm k.A 243 Kilogramm Zuladung 197 Kilogramm 217 Kilogramm k.A 230 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht 455 Kilogramm 485 Kilogramm k.A 473 Kilogramm

Fazit Fahrwerk

Die Pan America 1250 reiht sich mit den meisten Fahrwerksdaten unauffällig in die Eckwerte der Wettbewerber ein. Einzig der unglaublich lange Nachlauf wirkt auf den ersten Blick verstörend, auch hat die Harley den längsten Radstand. Der Kunde wird entscheiden, ob die technische Spielerei der Fahrwerksabsenkung bei dem Motorrad mit einer niedrigen Sitzhöhe wirklich ein Must-Have ist. Beim Gewicht hält die Harley sich für eine Davidson aber zurück und kann in der Volle-Hütte-Ausstattung 10 Kilo auf die BMW wettmachen. Die Leichtbau-Queen Ducati liegt aber weit weg, gefolgt von der KTM.

KTM Die KTM 1290 Super Adventure S wurde jüngst vorgestellt und trägt seit 2021 ein Radarsystem in der Front.

Ausstattung und Preise

In der Preisklasse ab 18.000 Euro ist die Ausstattung ab Werk schon nahe der sensorischen Überladung zusammengestellt. Wenige Wünsche bleiben offen. Harley punktet hier mit dem niedrigen Einstiegspreis der Pan America 1250 Special, die selbst nach den derzeit verfügbaren Extras weiterhin die günstigste bleibt, auch wenn der in dieser Motorradklasse wichtige Quickshifter überhaupt nicht zu haben ist. Auf der anderen Seite muss der bei KTM für wenig, bei BMW für sehr viel Geld erkauft werden. Die Ducati bietet den Schaltautomat in Serie, dafür Heizgriffe gibt's als Extra. Überhaupt glänzt die GS mit der luftigsten Serienausstattung und der größten Auswahl an obligatorischen Paketen: Einzeln kann hier fast nichts nachgeordert werden. Entsprechend liegen Basispreis und Endpreis weit auseinander.

Kosten und Ausstattung: Harley, Ducati, KTM, Ducati Modell Harley-Davidson Pan America 1250 Special BMW R 1250 GS Adventure KTM 1290 Super Adventure S Ducati Multistrada V4 S Grundpreis in Euro ohne Nebenkosten 17.995 Euro 18.130 Euro 18.495 Euro 21.590 Euro Speichenräder 500 Euro Serie 974,49 Euro 600 Euro Semi-aktives Fahrwerk Serie 1.410 Euro (Dynamik-Paket) Serie Serie Automatische Höhenverstellung 660 Euro nicht erhältlich nicht erhältlich nicht erhältlich Lackoptionen von bis in Euro 270 bis 600 Euro 570 bis 770 Euro inklusive 600 bis 800 Euro, inkl. Speichenräder Hauptständer Serie Serie Serie 238 Euro Reifendruckkontrolle Serie 235 Euro Serie 156 Euro Heizgriffe Serie 519,99 Euro (Comfort-Paket) 194,15 Euro 275,12 Euro Quickshifter nicht erhältlich Teil des Dynamik-Pakets 389,19 Euro Serie Tempomat Serie 740 Euro im Tourenpaket Serie Serie Handschutz Serie Serie 57,60 Euro 142,80 Euro Motorschutz Serie Serie 272,15 Euro 255,85 Euro elektronische Motorbremse Serie Teil des Dynamik-Pakets 145,36 Euro Serie Bergfahrhilfe Serie Teil des Dynamik-Pakets 184,39 Euro Serie LED-Licht/Kurvenlicht Serie Serie/ 590 Euro (nur in Kombination mit den Dynamik-Paket+ 105.01 Euro für das Tagfahrlicht) Serie Serie Wartungsintervalle in Kilometer. Einmal jährlich ist aber obligatorisch. 8.000 km 10.000 km 15.000 km 15.000 km Gewährleistung und Garantie 4 Jahre 2 Jahre (erweiterbar gegen Aufpreis) 2 Jahre (erweiterbar gegen Aufpreis) 4 Jahre Preis in Euro mit genannten Optionen, und günstiger Lackvariante (ohne Gewähr, zzgl. Nebenkosten, Stand Februar 2021). Quelle: Herstellerkonfiguratoren 19.425 Euro 22.300 Euro 20.712,33 Euro 23.101,77 Euro

Fazit Kosten

Mit dem Einstiegspreis und der üppigen Serienausstattung setzt Harley hier ein Zeichen. Auch die kostenlose Zusatzgarantie über die gesetzliche Gewährleistung hinaus wird nur von der Ducati pariert. Die kurzen Wartungsintervalle der Pan America fallen auf, wobei auch nur im Vergleich zu den fast doppelt so langen der KTM und Ducati.

Ducati Die Multistrada V4 S reißt mit ihrem 170 PS Bäume aus, in Sachen Drehmoment bleibt sie mit 125 Nm zwar am Schluß, punkte aber mit dem niedrigsten Gewicht.

Fazit

Harley-Davidson – mit Nicht-Chopper/Cruiser-Konzepten bisher immer grandios gescheitert – will in den schwierigsten Zeiten der Company mit einem neuen Konzept in einen der umkämpftesten Märkt einsteigen: Respekt!

Auf dem Papier bewegt sich die neue Pan America 1250 Special galant auf Augenhöhe mit den Kontrahenten. Hier und da fallen Fahrwerksdaten und nicht erhältliche Ausstattungs-Basics deutlich auf, was noch unter Welpenschutz fällt.

Trotzdem: Am Ende muss die neue Harley die vielen Vorschusslorbeeren und die Papier-Leistung auf die Straße oder den Schotter bringen. Die Vorzeichen dazu stimmen.