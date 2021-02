Harley-Davidson Pan America 1250 Ist diese Harley der GS-Killer?

Als Harleys CEO Jochen Zeitz bei seinem Antritt Anfang 2020 das Thema "Rewire" und den Aufbruch in neuen Welten ankündigt, ist die Konsequenz mit der H-D die Pan America 1250 als Adventure Bike in den Markt unvorstellbar. Und doch wird heute Neuland betreten: Harley-Davidson Pan America 1250. Ob die neue Pan Amercia der GS-Killer sein wird, den keiner von Harley erwarten würde, wird sich bald zeigen.

150 PS aus 1.250 cm³

Mit der Pan America 1250 wagt sich Harley-Davidson ins Segment der großen Reiseenduros. Die Amerikaner kündigen sie als modernen Adventure-Tourer und ein Multitool für den harten Einsatz an. Herzstück der Pan America 1250 ist der neue flüssigkeitsgekühlte 60-Grad-V2 aus der Revolution Max-Motorenfamilie mit Vierventiltechnik und zwei obenliegenden Nockenwelle je Zylinder. Erstmals wird bei Harley der Motor als mittragendes Teil konstruiert. Der Hubraum von 1.252 Kubik ergibt sich aus einer Bohrung von 105 Millimetern je Kolben die einen Hub von 72 Millimetern zurücklegen je Takt, kombiniert mit der hohen Verdichtung von 13:1 ergeben sich 152 PS bei 8.750 Touren sowie 128 Nm bei 6.750 Umdrehungen pro Minute. Damit würde sich die Harley knapp etwa auf Höhe einer BMW R1250 GS einsortieren.

Kampfpreise für zwei Versionen

In zwei Versionen bringt H-D die Pan America. In der Basisversion, schon mit volleinstellbarem Fahrwerk mit 191 Millimetern Federweg vorn unte hinten, Vierkolben-Doppelbremse von Brembo vorn mit 320er-Scheiben, fünf Fahrmodi, Kurven-ABS und schräglagensensibler Traktionskontrolle. Standesgemäß rollend auf Alu-Guss-Felgen mit Michelin Scorcher Adventure Reifen in den Dimensionen 120/70 R19 vorn und 170/60 R17 hinten. Mit 21,2 Litern Tankinhalt und 254 Kilo fahrfertig für 15.995 Euro in Deutschland zu haben. Serienmässig in schwarz, gegen Aufpreis von 270 Euro kommt die Pan America 1250 in einem braun-grauen Lack: River Rock Grey.

Special mit dicker Ausstattung

Für 2.000 Euro mehr kommt die Pan America 1250 Special aus dem Showroom gefahren. Sie bekommt beim Fahrwerk ein gehöriges Upgrade mit semiaktiven Komponenten, die für 660 Euro Aufpreis mit einer einstellbaren Fahrwerkhöhe erweitert werden können. Die markige Lackierung in Baja Orange kostet ebenfalls 600 Euro Aufpreis. Alu-Drahtspeichenfelgen für schlauchlose Reifen können für 500 Euro ontop geordert werden. Die Special protzt weiterhin mit zahlreichen Goodies und technischen Upgrades gegenüber der Standard: stabiler Motorschutz aus Alu, Schutzbügel, ein Lenkungsdämpfer, ein werkzeuglos einstellbares Bremspedal. An die IMU zu Berechnung der Schräglage gebunden ist weiterhin der Daymaker-LED-Scheinwerfer mit Kurvenlichtfunktion, bei dem je nach gemessener Schräglage bis zu drei Zusatz LED-Scheinwerfer den Radius ausleuchten. Das Fernlicht arbeitet dabei adaptiv mit – wird also gesteuert und nicht nur ein- oder ausgeschaltet. Diese ganzen Systeme wiegen aber: vier Kilo mehr wiiegt die Special in der Grundausstattung, mit 258 Kilo fahrfertig aber immer noch 10 Kilo weniger als eine GS. Punkt für Harley.

Fakten zur neuen Pan America 1250

Trotz des niedrigen Gewichts der neuen Pan America 1250 fallen einige Abmessungen der Harley auf. Als Beispiel wird sie mit einem Nachlauf von fast unfassbaren 157 Millimetern Nachlauf angegeben, der mit langen 1.585 Millimetern radstand einher geht. Das hat allerhöchstes Chopper-Niveau, auch wenn von denen meist keine 191 Millimeter Federweg zur Verfügung stehen. Hier wird die baldige Erstfahrt viel zu Aufklärung beitragen.

Interessant dürfte das neuen TFT-Display werden, da Harley hier für die Special zu mindest eine dynamische Kartennavigationl als Ausstattung angibt. Wie seht offroad-tauglich das ist, wird einen Unterschied zur starken Konkurrenz aus München-Spandau, Mattighofen und Bologna machen.

Apropos Schräglage: Harley gibt den möglichen Schräglagenwinkel aus Tradition bei allein seinen Motorrädern an, Werte wie 42 Grad hat aber wohl noch kein Serien-Krad aus Milwaukee erreicht haben. MOTORRAD wird das messen.

Fazit

Rein von den Zahlen her die wohl aussergewöhnlichste Harley bislang, wenn die Pan Americe 1250 die Leistung und Möglichkeit nur ansatzweise auf die Straße, ähh Schotter bringt, dürften die Karten in dem Segment neu gemischt werden.

Preislich ist die neue Offroad-Harley hochattraktiv, unterbietet da die Platzhirsche mit viel Ausstattung um eines Euro.

Hoffen wir nur H-D bekommt die PanAmerica auch wirklich verkauft, nicht im übertragenen Sinne, sondern am Point of Sale: Wie kriege ich den BMW-Kunden in ein Harley-Geschäft rein. Ich bin gespannt.