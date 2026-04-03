A2-Reiseenduros: Welche passt zu dir – Brixton, CFMoto, KTM oder Royal Enfield?

BMW F 450 GS und Kawasaki KLE 500 standen zum Zeitpunkt des Tests noch nicht als Testfahrzeuge zur Verfügung, weshalb dieses Testfeld folgende vier A2-taugliche Reiseenduros umfasst: Brixton Crossfire 500 Storr, CFMoto 450 MT, KTM 390 Adventure R und Royal Enfield Himalayan 450.

Brixton Crossfire 500 Storr Robust und martialisch ist der Auftritt der Brixton Crossfire 500 Storr: mattschwarzer Lack, selbstbewusste Dimensionen, hochaufragende Front in Wüstenrenner-Optik. Ob man im Zweifel wirklich durch die Dünen pflügen will? fraglich.