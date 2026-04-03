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A2-Reiseenduros: Welche passt zu dir – Brixton, CFMoto, KTM oder Royal Enfield?

Vier A2-Reiseenduros im Test
Brixton, CFMoto, KTM und Royal Enfield im Vergleich

Welche A2-Reiseenduro passt zu dir? Test von KTM 390 Adventure R, CFMoto 450 MT, Brixton Storr und Himalayan 450 – Alltag, Motor, Bremsen, Handling.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 03.04.2026
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CFMoto 450 MT
Foto: Tyson Jopson

BMW F 450 GS und Kawasaki KLE 500 standen zum Zeitpunkt des Tests noch nicht als Testfahrzeuge zur Verfügung, weshalb dieses Testfeld folgende vier A2-taugliche Reiseenduros umfasst: Brixton Crossfire 500 Storr, CFMoto 450 MT, KTM 390 Adventure R und Royal Enfield Himalayan 450.

Brixton Crossfire 500 Storr

Robust und martialisch ist der Auftritt der Brixton Crossfire 500 Storr: mattschwarzer Lack, selbstbewusste Dimensionen, hochaufragende Front in Wüstenrenner-Optik. Ob man im Zweifel wirklich durch die Dünen pflügen will? fraglich.

Die Federwege der Brixton Crossfire 500 Storr sind vergleichsweise kurz, das Vorderrad vergleichsweise klein, und das Gewicht? Nun ja: 219 Kilo sind fast 50 Kilo mehr, als die A2-Regelung minimal erlauben würde. Auch ...