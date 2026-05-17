MV Agusta Brutale 1000 ABT Limited Edition: über 200 PS, über 300 km/h, über 40.000 Euro

Der norditalienische Motorrad-Hersteller MV Agusta aus Varese arbeitet neuerdings mit dem süddeutschen Automobil-Tuner ABT Sportsline aus Kempten zusammen. Erstes Ergebnis dieser Kooperation ist die MV Agusta Brutale 1000 ABT. Fast schon selbstverständlich: Dabei handelt es sich um eine veredelte und entsprechend teure Limited Edition. Basis ist die Brutale 1000 RR .
MV Agusta Brutale 1000 ABT – die Details
Lackierung und Dekor
"Nero Carbonio Metallizzato" und "Rosso Fuoco", so heißt die schwarz-rote Farbkombination der MV Agusta Brutale 1000 ABT. Angeblich erfolgt das Aufbringen der Dekor-Elemente mittels "Premium-Wassergleitfolientechnologie", und damit ergebe sich eine profillose Oberfläche, vollständig eingebettet unter Klarlack. Wesentliche Details: auf einer Seite die deutsche Flagge kombiniert mit dem ABT-Motto "From the racetrack to the road", auf der anderen Seite die italienische Flagge und "MV Agusta – Motorcycle Art".
Alcantara-Sitz
Ein weiteres Sondermodell-Detail der MV Agusta Brutale 1000 ABT ist der maßgefertigte Sitz mit Alcantara-Bezug. Materialanmutung und Wabenstruktur-Steppnahtmuster sollen an Sportsitze in leistungsstarken Pkw erinnern. ABT Sportsline lässt schön grüßen.
Carbon-Teile
- Hinterrad-Felgenabdeckung (aerodynamisch optimiert)
- Vorderradabdeckung, Halterungen rechts/links
- Scheinwerfergehäuse-Abdeckungen
- Airbox-Abdeckung
- Armaturenbrett-Kabelbaum-Abdeckung
- innere Luftkanäle rechts/links
- Tankseitenverkleidungen rechts/links
- Frontspoiler
- Hitzeschutzabdeckungen rechts/links
- Motorabdeckungen (Kupplung und Getriebe)
- Sozius-Abdeckung (lackiert)
- hinteres Unterverkleidungs-Panel
- neu gestaltete Unterbank-Panele mit MV Agusta- und ABT-Branding rechts/links
Kit-Teile
- Arrow Titanium Slip-on-Anlage mit 4 Endrohren (ohne Straßenzulassung)
- Mapping für die Motorsteuerung/ECU (ohne Straßenzulassung)
- Braking Batfly Bremsscheiben vorn (ohne Straßenzulassung)
- Schwingenlager-Einstellplatten für variable Geometrie
- Motorrad-Abdeckhaube, passend zum Sondermodell
- Welcome-Kit und Echtheitszertifikat
- spezielle Kleinteile und Anleitung in einer Box
Motor mit über 200 PS für über 300 km/h
Extrem leistungsstark ab Werk ist der Reihenvierzylinder-Motor der MV Agusta Brutale 1000 (ABT). Für Euro 5+ waren diverse Anpassungen erforderlich, unter anderem betreffend die Nockenwellen, die Software für die Motorsteuerung sowie die Übersetzungsverhältnisse bei Getriebe und Endantrieb. Aktuelle Nennwerte: maximal 201 PS (148 kW) bei 13.500/min, mit den mitgelieferten Kit-Teilen (ohne Straßenzulassung) bis zu 208 PS (153 kW) bei 14.000/min. So oder so ausreichend für "über 300 km/h" (Werksangabe). Moderner Standard ist der Quickshifter (MV EAS 4.0).
Fahrwerk mit elektronisch gesteuerten Öhlins-Komponenten
Zudem ist die MV Agusta Brutale 1000 ABT mit geschmiedeten Aluminium-Rädern, 200er-Hinterreifen und elektronisch gesteuerten Fahrwerkskomponenten von Öhlins ausgestattet:
- NIX-EC-Upside-down-Telegabel mit TiN-Oberflächenbeschichtung
- EC-Lenkungsdämpfer
- EC-TTX-Progressive-Federbein an der Aluminium-Einarmschwinge
Bremsen: Braking-Batfly-Scheiben vorn kombiniert mit Brembo Stylema
Auffällig am Vorderrad der MV Agusta Brutale 1000 ABT sind die Braking-Batfly-Bremsscheiben (320 mm, Kit-Teile ohne Straßenzulassung), angeblich entwickelt mit konturierter Kanalgeometrie für optimierte Wärmeableitung und Selbstreinigungswirkung. Bekannt hoher Standard sind jedenfalls die Monoblock-Bremszangen Typ Stylema von Brembo.
Hyper-Naked-Bike um 200 kg ohne Sprit
Mit Lithium-Ionen-Akku, aber ohne Sprit im 16-Liter-Tank wiegt die MV Agusta Brutale 1000 ABT angeblich 203 Kilogramm. Mit den Kit-Teilen (ohne Straßenzulassung) sind es 3 Kilo weniger (Werksangabe: 200 kg). Inklusive ist das Elektronik-Paket auf dem neuesten Stand, unter anderem mit ABS, Schlupfregelung, Tempomat, Launch Control und Connectivity samt GPS-Navigation.
MV Agusta Brutale 1000 ABT Limited Edition – Verfügbarkeit und Preis
Als Produktionsbeginn für die MV Agusta Brutale 1000 ABT ist das 4. Quartal 2026 geplant. Sie ist limitiert auf 130 nummerierte Exemplare – zum 130-jährigen Jubiläum der Firma ABT Sportsline. Preis für die Limited Edition in Italien: 40.990 Euro. Der Preis für Deutschland dürfte allenfalls geringfügig abweichen.