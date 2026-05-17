Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Enduro

Honda NX 500 im Adventure Master Test: Angenehm unkomplizierte Reiseenduro

Honda NX 500 im Adventure Master Test
Angenehm unkomplizierte Reiseenduro

Die Honda NX 500 ist eine angenehm unkomplizierte Reiseenduro. Ihre Vorliebe liegt sehr deutlich mehr auf der Straße als im Gelände. Sie lässt sich gut als zugleich ausreichend, aber nicht überragend beschreiben.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.05.2026
Als Favorit speichern
Honda NX 500
Foto: Honda

Draufsetzen, sofort wohlfühlen und losfahren. Motorradfahren kann sehr einfach sein. Das gilt oft für Bikes von Honda – und die NX 500 bildet da keine Ausnahme.

Ergonomie taugt groß wie klein

Die drängt sich nicht mit überbordender Elektronik oder wilder TFT-Display-Flackerei in den Vordergrund, sondern über ihre Funktion: Knieschluss hinterm Tank, Polsterung der einteiligen Sitzbank, die Position des Lenkers – allein schon das Sitzarrangement geht als so gelungen durch, dass es Lulatschen und Zwergen gleichermaßen taugt.

Motor

In die gleiche Kerbe haut der Motor der Honda NX 500. Ganz sensible Zeitgenossen finden allenfalls ein kleines Haar in der Ansprechverhalten-Suppe, alle anderen können mit dem Zweizylinder aber bestens leben. Unten ausreichend ...