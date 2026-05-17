Honda NX 500 im Adventure Master Test: Angenehm unkomplizierte Reiseenduro

Draufsetzen, sofort wohlfühlen und losfahren. Motorradfahren kann sehr einfach sein. Das gilt oft für Bikes von Honda – und die NX 500 bildet da keine Ausnahme.
Ergonomie taugt groß wie klein
Die drängt sich nicht mit überbordender Elektronik oder wilder TFT-Display-Flackerei in den Vordergrund, sondern über ihre Funktion: Knieschluss hinterm Tank, Polsterung der einteiligen Sitzbank, die Position des Lenkers – allein schon das Sitzarrangement geht als so gelungen durch, dass es Lulatschen und Zwergen gleichermaßen taugt.
Motor
In die gleiche Kerbe haut der Motor der Honda NX 500. Ganz sensible Zeitgenossen finden allenfalls ein kleines Haar in der Ansprechverhalten-Suppe, alle anderen können mit dem Zweizylinder aber bestens leben. Unten ausreichend ...