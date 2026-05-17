Honda NX 500 im Adventure Master Test: Angenehm unkomplizierte Reiseenduro

Draufsetzen, sofort wohlfühlen und losfahren. Motorradfahren kann sehr einfach sein. Das gilt oft für Bikes von Honda – und die NX 500 bildet da keine Ausnahme.

Ergonomie taugt groß wie klein Die drängt sich nicht mit überbordender Elektronik oder wilder TFT-Display-Flackerei in den Vordergrund, sondern über ihre Funktion: Knieschluss hinterm Tank, Polsterung der einteiligen Sitzbank, die Position des Lenkers – allein schon das Sitzarrangement geht als so gelungen durch, dass es Lulatschen und Zwergen gleichermaßen taugt.