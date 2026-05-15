BMW Motorrad Vision K18: Spektakulärer Power-Bagger mit 1800er-Sechszylinder

Im Rahmen des Concorso d’Eleganza Villa d’Este am Comer See präsentierte BMW am Abend des 15. Mai 2026 erneut ein spektakuläres Motorrad-Konzept: die BMW Vision K18. Das Motto: "The Heat of Speed – eine Vision im Sinne der Beschleunigung." Und: "Mehr Radikalität und Charakterschärfung bis ins Detail – als Inspiration für zukünftige Lösungen in der Serie."

BMW Vision K18 auf Basis der K 1600-Modelle Eine proportional passende, also übergroße Schublade für die BMW Vision K18 wäre wohl jene mit der Bezeichnung Bagger. Doch so ganz passt die Vision K18 da nicht hinein. Zwar hat sie die entsprechend langgestreckte Silhouette mit tief hängendem Heck und angedeuteten Seitentaschen (Englisch: bags). Doch hier ist kein Platz für Gepäck. Und auch beim Komfort sind Abstriche zu erahnen.

6 stark inszenierte Auspuffrohre statt Koffer Aus handgedengeltem, gebürstetem Aluminiumblech besteht die über 2 Meter lange, stromlinienförmige Karosserie der BMW Vision K18. Am tiefen Heck umrahmt sie symmetrisch das breite Hinterrad und verkleidet mit Blenden aus Forged Carbon die 6 abgeschrägten Auspuffrohre, jeweils 3 auf beiden Seiten, übereinander versetzt angeordnet.

6 Zylinder als Motor-Tradition bei BMW Denn die Basis-Plattform für die BMW Vision K18 ist die seit 2011 in Form der K 1600-Modelle bekannte. Vor allem bedeutet das: 6 Zylinder in Reihe, heiser fauchend wie seit Jahrzehnten Tradition – bei den Pkw-Antrieben der Bayerischen Motoren Werke.

Größerer Sechszylinder mit 1.800 Kubik BMW Vision K18 deutet numerisch auf den Hubraum hin: 1.800 Kubik. Das sind nochmal rund 150 Kubik mehr als beim bisherigen K 1600-Triebwerk (1.649 ccm). Entsprechend gesteigerte Eckdaten zum vergrößerten Sixpack legte BMW bislang nicht vor, doch das Ausgangsniveau der K 1600-Modelle liegt schon ziemlich hoch: 160 PS (118 kW) bei 6.750/min und 180 Nm bei 5.250/min.

Bagger-Cruiser oder eher Racer-Bagger? In Anbetracht der ansatzweise sportlichen Erscheinung der BMW Vision K18 dürften die Maximalwerte für PS und Nm jeweils näher an die 200er-Marke rücken. Denn die Lenkstummel hinter der geduckten Verkleidungsfront sehen eher nach Racer als nach Cruiser aus. Diesen Eindruck verstärken die insgesamt 6 Ansaugluftrohre zur zentral mit Forged Carbon inszenierten Airbox. Dafür wich der Benzintank unter den flach gepolsterten Solo-Sitz.

Neues, leichteres Fahrwerk mit Duolever und Paralever Vom Fahrwerk der BMW Vision K18 ist unter der Aluminium-Karosserie kaum etwas zu sehen. Doch eine der veröffentlichten Design-Skizzen zeigt einen neu konstruierten, wohl leichteren Brückenrahmen. Als Vorderradaufhängung scheint die Vision K18 von den K 1600-Modellen den BMW-Duolever mit Doppel-Längslenker zu übernehmen, als Hinterradaufhängung die Paralever-Einarmschwinge mit integriertem Kardan, jeweils samt zentralem Federbein und elektrohydraulisch höhenvariabel.

BMW-Motorrad-Chef Markus Flasch zur BMW Vision K18 Markus Flasch, seit November 2023 Leiter der BMW-Motorradabteilung: "Mit der BMW Motorrad Vision K18 zeigen wir, wie wir Leistung, Luxus und Emotion auf eine neue, sehr selbstbewusste Weise interpretieren. Der Sechszylinder ist für uns weit mehr als ein Motor – er ist ein Statement. Die Vision K18 übersetzt diese Kraft in eine skulpturale Form, die Dynamik und Geschwindigkeit bereits im Stand erlebbar macht. Dieses Bike steht für unsere Leidenschaft, Grenzen im Design und der Performance immer wieder neu zu definieren."

Aus dem BMW Concept 101 (2015) wurde die BMW K 1600 B (ab 2017) Vor 11 Jahren, beim Concorso d’Eleganza im Mai 2015, hatte BMW bereits ein Concept mit zumindest ähnlicher Silhouette präsentiert: das BMW Concept 101, ebenfalls auf Basis der K 1600, also mit Reihensechszylinder-Motor. Aus dem Concept 101 wurde 2017 ein Serienmodell, das heute immer noch im Neufahrzeug-Angebot zu finden ist: die BMW K 1600 B – B wie Bagger. Aktuelle Eckdaten: 6 Zylinder, 1.649 Kubik, 160 PS, 180 Nm, 344 kg, ab 27.290 Euro. Was nun aus der BMW Vision K18 wird, bleibt abzuwarten.

BMW BMW Concept 101 (2015), damals ebenfalls beim Concorso d'Eleganza präsentiert.

BMW Motorrad 2017 folgte auf das Concept 101 die BMW K 1600 B - B wie Bagger.