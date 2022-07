Benelli mit Kamera Chinesisch-italienische Enduro filmt mit

Über eine 700er-Enduro von Benelli wird seit Längerem spekuliert. Ein neues Patent aus China zeigt zwei Kameras in der Verkleidung.

Im Oktober 2021 tauchte eine 700er-Benelli der TRK-Familie auf und basierte technisch auf einer Mischung aus der TRK 502 und der CF Moto CL-X. Von der besonders in Italien erfolgreichen TRK 502 stammte das Chassis, der Motor ähnelte dem Antrieb der CF Moto mit 693 Kubik, der in der Basis eng mit dem 650er-Twin von Kawasaki verwandt ist. Neu in einer möglichen TRK 702 ist der geplante Einsatz eines Kamera-Systems vorn und hinten.

Benelli mit Dashcam

Serienmäßige oder fest installierte Kamera-Systeme in Autos arbeiten in einer Phalanx mit Radar und anderen Sensoren für die fahraktiven Sicherheitssysteme oder dem teilautomatisierten Fahren. Im Motorrad werden Kameras bisher nicht für diese Bereiche eingesetzt. Und in dem Patent von Benelli geht es bei den Kameras rein um den Einsatz als Dashcam.

Sie sollen die Fahrt aufnehmen, um entweder Unfälle zu dokumentieren oder Reisen festzuhalten. Derartige Systeme sind in Asien zum einen beliebt und zum anderen erlaubt. In Deutschland steht der Einsatz sogenannter Dashcams weiterhin im Konflikt mit dem Datenschutz und solange dieser Konflikt herrscht, wird es keine Benelli oder QJ in Europa mit diesen Kameras vorn und hinten geben.

Fazit

In China meldete Benelli das Patent eines Kamera-Systems in einer Enduro an. Doch die Linsen sollen nicht dem automatisierten Fahren dienen, sondern als Dashcams zum Aufzeichnen der Fahrt.