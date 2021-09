BMW R 1250 GS Adventure durchkonfiguriert All-In-Adventure für 28.000 Euro

Man glaubt gar nicht, was man alles per Konfigurator an die BMW R 1250 GS Adventure schrauben kann. Wir haben mal reichlich geklickt. Am Schluss stehen 28.212,98 Euro auf der Rechnung und es keimt der Samen des Misstrauens: da sind ja gar keine Koffer an den Kofferträgern der Kofferhalter, die für 530 Euro im Tourenpaket virtuell an die R 1250 GS geschraubt wurden. Für die schicken Alu-Koffer inklusive Topcase aus dem BMW-Zubehör fallen weitere 1.167,50 Euro an. Klimpergeld in der Tasche jener, die ohnehin gerade den BMW-Händler mit der Bestellung einer R 1250 GS Adventure beglücken und den Grundpreis von 18.400 Euro mit einigen Mausklicks um 9.812,98 Euro erhöhen. In D-Mark rechnet man ja nicht mehr, jedoch: für den Aufpreis ohne Koffer bekommt man derzeit eine nagelneue Kawasaki Z 900.

All-In-Adventure von BMW

Knapp 10.000 Euro können in der GS versenkt werden und selbst dann ist noch nicht Schluss: der Zubehörkatalog von BMW für die GS hat 20 Seiten prall gefüllt mit allerlei Nachrüstbarem. Und: Die neue Textilkombi – sorry Klischee – und der neue Adventurehelm – sorry nochmal – hängen beim Boxer-Dealer des Vertrauens recht verlockend an der Wand. Doch zurück zur GS aus dem Konfigurator. 780 Euro investieren wir direkt in den Rally-Style-Lack, der das Sozius Paket (sonst 120 Euro) und die Kreuzspeichenräder mitbringt. Wir wollen aber die güldenen Felgen als Kreuzspeichenfelgen II: kostet nur 50 Euro on top. Ein Schnapper. Optional kann für Null, in Zahlen 0 Euro die Geländebereifung gewählt werden. Für weitere 3.700 Euro wandern die vier Werkspakete an, in und auf die GS: Komfort, Touren, Dynamik und Licht. Sie bringen allerlei Features wie das semiaktive Fahrwerk, Kurvenlicht, Tempomat, Quickshifter und die Griffheizung mit.

Schickes und Nippes für 1.800 Euro

Zwei weitere Pakete hält BMW unter der Option 719 bereit. Das sind seit einigen Jahren fein gefräste Aluteile, die die originalen Gussteile an Motor, Cockpit und Teilen des Chassis ersetzen. Übrigens sind diese 1.800 Euro im Konfigurator zwar erkenntlich, am Krad aber in Gänze ganz dezent gesetzt und nahezu ohne jede Funktion. Tipp: Ganz dringend vorab beim Händler in echt anschauen und die 1.800 Euro womöglich anders investieren.

R 1250 GS im Vergleich: R 1250 GS im Vergleich Jörg Künstle 31 Bilder Bilder: BMW R 1250 GS Adventure durchkonfiguriert zum Artikel zur Startseite Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle Jörg Künstle 1/31

Noch mehr von allem

Bleiben 3.522,99 Euro für alles was BMW im Konfigurator als Sonderausstattung ab Werk angibt. Darunter die Lightweight-Batterie und der Alutank zu je 310 Euro. Ergänzt vom Sportschalldämpfer von Akrapovic für 885 Euro. Noch mehr Komfort bietet der erhöhte Lenker für 100 Euro und die Sitzheizung für 240 Euro. Doch Obacht: Warmer Hintern und die Rally-Sitzbank gehen nicht zusammen. So teuer wie die Sitzheizung ist die Reifendruckkontrolle, während der Intelligente Notruf mit 325 Euro zu Buche schlägt. In Sachen Sicherheit noch ein dicker Batzen: 973 Euro kostet die Cover-Versicherung, die die gesetzliche Gewährleistung weltweit um drei Jahre erweitert.

Fazit

18.400 kostet die BMW R 1250 GS Adventure ab Werk und wer sich die Aufpreisliste anschaut, wird sich sagen: Zum Glück ist der Motor schon im Grundpreis enthalten. Gut 10.000 Euro sind noch anklickbar, um die GS zu dem zu machen, was die BMW eigentlich ausmacht: Das Flaggschiff des Hauses.