Neue Farben für die Kawasaki Z900 in den USA Feines Weiß und tiefes Blau für die Z900

3:2 für Deutschland gegen die USA. Nein, nicht bei der EM, das ist aus mehreren Gründen falsch. Es geht um die Auswahl an Lackdesigns für die Kawasaki Z 900 im Modelljahr 2022 in den USA. Dort wird der Roadster in nur zwei Varianten angeboten, in Deutschland in drei – zumindest aktuell.

Kawasaki Z900 2022

Pearl Robotic White/Metallic Spark Black nennt sich eine Variante für 2022. Die sowieso schon recht schwarze Z900 wir dabei an Maske, Kühlerverkleidung, Tank und Heck mit einem perl-weißen Lack veredelt und mit metallischem Schwarz akzentuiert. Die zweite Farbkombinatio ist das edle und gedeckt wirkende Metallic Matte Twilight Blue/Metallic Spark Black. Ein hoher Anteil eines kräftigen Blau überwiegt und wir lernen: Ein Lack kann metallic und matt zugleich sein. Sarkasmus beiseite: In den USA wird die Kawasaki Z900 im Modelljahr 2022 für umgerechnet 7.500 Euro angeboten.

Fazit

Wie schon beim Retrobike RS sind die Lacke des 2022er-Z900-Jahrgangs in den USA eher gedeckt und edel gehalten. Ob die Z900 in Deutschland nächstes Jahr einen ähnlich geschneiderten Anzug anlegt, sehen wir in einiger Zeit.