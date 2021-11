Brixton Crossfire 500 XC für 2022 Offroadiges A2-Bike

In Österreich von der KSR-Group entworfen, in China gebaut und mit Parts namhafter Hersteller gespickt: Die 500er ist die Mittelklasse-Brixton. Der Reihen-Twin bietet die vollen 48 PS in der A2-Kategorie, vibriert aber spürbar. Komponenten wie ein einstellbares KYB-Fahrwerk an Front und Heck, Bosch-ABS, eine komplett aus Edelstahl gefertigte Abgasanlage und Alu-Drahtspeichenräder gefallen, die Federelemente dürften aber feiner ansprechen, wie unsere bisherigen Testfahrten zeigten.

Stollenreifen und hochgesetztes Schutzblech

Neu kommt im Modelljahr 2022 die XC-Variante der Brixton Crossfire 500. Sie unterscheidet sich von den beiden anderen durch ihre offroadigere Optik, die von Stollenreifen, dem 19-Zoll-Vorderrad und dem hochgesetztem Schutzblech vorn dominiert wird. Vorne rollt die XC auf einem 110/80-Reifen, hinten ist ein Gummi der Dimension 150/60-17 aufgezogen. Die knapp unterhalb des Sitzes angebrachte Nummerntafel und der Scheinwerferschutz stellen einen optischen Unterschied zu den beiden anderen Modellvarianten her. Außerdem soll die Brixton Crossfire 500 XC mit einem Motorschutz kommen.

48 PS, 43 Nm und 160 km/h

Wie in den anderen beiden 500ern generiert der 486 cm³-Zweizylinder auch in der Brixton Crossfire 500 XC volle A2-fähige 48 PS bei 8.500/min und 43 Nm bei 6.750/min. Die maximale Geschwindigkeit ist mit 160 km/h angegeben, der Verbrauch mit 4 Liter. Verzögert wird vorne über eine 320er-Scheibe, während hinten eine 240er-Disc verbaut ist. Die Sitzhöhe der Brixton Crossfire 500 XC gibt KSR mit 839 Millimeter an, das Gewicht soll bei 195 Kilo liegen, während 160 Kilo Zuladung erlaubt sind. Wann genau die Brixton Crossfire 500 XC 2022 auf den Markt kommt, wurde noch nicht bekannt gegeben, genauso der Preis.

Fazit

A2-Motorräder sind immer noch angesagt. Und Brixton bietet mit der Crossfire 500 XC ab 2022 noch mehr Auswahl an unkonventionellen Blickfang-Bikes.