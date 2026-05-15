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CFMoto 450 MT im Adventure Master Test: Tauglich für Reise, Straße und Gelände

CFMoto 450 MT im Adventure Master Test
Für Reise, Straße und Gelände

Die CFMoto 450 MT mit soliden 42 PS eignet sich ideal für Abenteuer auf Straßen und Offroad-Wegen und bietet dabei einladenden Komfort.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.05.2026
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CFMoto 450 MT
Foto: Juan Sanz Saugar

Nur 449 Kubik, aber ein Antrieb, der sich gleich äußerst positiv auf der eigenen Festplatte einbrennt. Der Zweizylinder der CFMoto 450 MT hängt überaus geschmeidig am Gas, die Kupplung brilliert mit Handkräften, die schon ein Einjähriger aufbringt.

Reisetauglichkeit, Straßenperformance und Geländefähigkeit

Im Test beweist sich die CFMoto 450 MT in Sachen Reisetauglichkeit, Straßenperformance und Geländefähigkeit. Richtig gut. Und zwar bei allen drei Disziplinen, wobei der Look die 450er eher in Richtung Abenteuerlager schiebt.

Hohe, schmale Verkleidung mit einstellbarem Windschild, enger Knieschluss, hoch vorm Fahrer liegender Lenker, übersichtliches TFT-Dashboard – diese Zutaten ergeben vordergründig ein perfektes Rezept für die nächste TET-Etappe ...