CFMoto 450 MT im Adventure Master Test: Tauglich für Reise, Straße und Gelände

Nur 449 Kubik, aber ein Antrieb, der sich gleich äußerst positiv auf der eigenen Festplatte einbrennt. Der Zweizylinder der CFMoto 450 MT hängt überaus geschmeidig am Gas, die Kupplung brilliert mit Handkräften, die schon ein Einjähriger aufbringt.

Reisetauglichkeit, Straßenperformance und Geländefähigkeit Im Test beweist sich die CFMoto 450 MT in Sachen Reisetauglichkeit, Straßenperformance und Geländefähigkeit. Richtig gut. Und zwar bei allen drei Disziplinen, wobei der Look die 450er eher in Richtung Abenteuerlager schiebt.