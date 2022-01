Excelle 525 X China-Klon der BMW F 850 GS

Den chinesischen Zweiradhersteller hat hierzulande vermutlich niemand auf dem Zettel. Das könnte sich jetzt ändern, nachdem die Chinesen mit der Excelle 525 X eine Enduro auf die Räder gestellt hat, die sich locker auch im Showroom eines jeden BMW-Händlers verstecken könnte. Warum? Sie sieht aus wie ein Zwilling zur BMW F 850 GS.

Wie sich mittlerweile wohl bis in den letzten Winkel der Motorradwelt herumgesprochen haben dürfte ist die Kopie in China eine hoch geschätzte Kunstform, die damit dem kopierten Objekt besonders huldigt. Die Ehre für den Entwurf dürfte damit nach München gehen, die Excelle 525 X kommt aber aus China. Wie das bayerische Vorbild trägt sie stolz eine Verkleidung mit Entenschnabel zur Schau. Auch die Tank-Sitzbank-Linie entspricht der der BMW. Sogar die goldfarbenen Speichenfelgen wurden übernommen.

Twin mit nur 500 Kubik

Einigkeit herrscht auch beim Antriebskonzept – zwei Zylinder in der Reihe. Wo die BMW aber mit 850 Kubik und 95 PS sowie 92 Nm Drehmoment punktet, kontert die Excelle 525 X nur mit einem bei Loncin gefertigten 494 cm³ großen Twin mit Bosch-Einspritzung, der maximal 54 PS und 48 Nm Drehmoment bereitstellt. Geschaltet wird per Sechsgang-Getriebe und Servo-Kupplung. Beim Fahrwerk setzen die Asiaten auf eine KYB-USD-Gabel mit 195 Millimeter Federweg. Das hintere Zentralfederbein steuert 200 Millimeter Federweg bei. Verzögert wird mit einer Doppelscheibenbremsanlage vorn und einer Einzelscheibe hinten. In Sachen Schwinge hat die Excelle der BMW sogar etwas voraus. Die Chinesen setzten hier auf eine Einarm-Konstruktion.

Bei der Ausstattung wird die Liste dann aber schon wieder dünn. LED-Scheinwerfer, USB-Ladebuchsen im Cockpit und ein vernetzungsfähiges Digitalcockpit bringt die 525 X mit. Elektronische Fahrdynamiksysteme sucht man vergeblich. Diese Zurückhaltung schlägt sich aber im Preis nieder. In China ist die Excelle 525 X schon ab umgerechnet rund 5.000 Euro zu haben. Optional gibt es auch ein Gepäcksystem mit Aluminiumkoffern. Mit dieser Vollausstattung steigt der Preis auf 5.800 Euro. BMW verlangt für die F 850 GS hierzulande wenigstens 12.240 Euro.

Fazit

Der chinesische Hersteller Excelle hat mit der 525 X eine Reiseenduro vorgestellt, die aussieht wie die BMW F 850 GS, aber nur 54 PS stark ist, dafür aber auch nicht einmal die Hälfte des bayerischen Vorbilds kostet.