Fantic bringt Zweizylinder Caballero mit Twin auf der EICMA

Bereits im Oktober 2020 hatten der japanische Motorradhersteller Yamaha und die italienische Motorradmanufaktur Fantic eine weitreichende Partnerschaft eingefädelt, in der die Italiener den gemeinschaftlich betriebenen Motorenbauer Motori Minarelli komplett übernommen haben.

Yamaha-Twin für Fantic

In Folge hat Fantic schon zahlreiche seiner Cross- und Enduro-Modelle auf Yamaha-Motoren umgestellt. In den Straßenmodellen von Fantic, die Modelle von 125 bis 500 Kubik umfassen, arbeiten aber noch die von Zongshen in China bezogenen Einzylindertriebwerke. Auch das soll sich künftig ändern. Fantic-Chef und ehemaliger Aprilia-Entwicklungsdirektor Mariano Roman möchte aus Fantic wieder eine rein italienische Marke machen. Und Roman möchte Fantic in höhere Sphären führen.

Gegenüber französischen Medien nennt er ganz klar die in Italien überaus erfolgreiche Benelli TRK 502 als anvisiertes Ziel. Die trägt einen Zweizylinder mit 500 cm³ Hubraum, der es auf 48 PS und 46 Nm bringt. Um da mithalten zu können, braucht auch eine entsprechende Fantic ein Zweizylinder-Herz. Konkret wird Roman aber nicht. Hier könnte allerdings Partner Yamaha einspringen, haben die Japaner doch mit den Twins aus den Modellen MT-03 und MT-07 Aggregate im Portfolio, die sich auch in einer Fantic gut machen würden. Der Fantic-Boss verweist auf die EICMA 2022. Dort werde man etwas Überraschendes präsentieren.

Fazit

Fantic will sein Portfolio mit Hilfe von Partner Yamaha nach oben hin ausbauen. Denkbar ist eine Caballero mit Yamaha-Twin. Im Fokus hat man dabei die erfolgreiche Benelli TRK 502. Für die EICMA 2022 kündigt Fantic bereits eine Überraschung an.