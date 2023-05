Hengjian HJMoto HJ500-8 Dahaidao 500 GS ADV 2023 Africa-Twin-GS mit 48 PS und 40-Liter-Tank

Im chinesischen Chongqing fertigt der Hersteller Hengjian Motorräder bis 500 Kubik. Das Topmodell von HJMoto ist 2023 die HJ500-8, auch Dahaidao 500 genannt. Hierbei handelt es sich um eine Reiseenduro im Design-Stil der Honda Africa Twin – allerdings nicht mit 1.000 oder 1.100 Kubik, sondern mit rund 500 Kubik und 48 PS.

500er-Reihenzweizylinder-Motor mit 48 PS

Der Motor der HJMoto HJ500-8 Dahaidao entspricht dem weit verbreiteten Typ von Loncin aus China, wie etwa bei den Modellen der Loncin-Eigenmarke Voge. Dieses Triebwerk hat ebenfalls ein Honda-Vorbild, allerdings ist das der 500er-Reihenzweizylinder-Motor der CB 500-Modelle. Mit Wasserkühlung, Benzineinspritzung, 471 Kubik, 4 Ventilen pro Zylinder und maximal 48 PS (35 kW) bei 8.500/min sowie 43 Nm bei 7.500/min. Damit würde diese Reiseenduro perfekt in die europäische A2-Kategorie passen – wenn sie jemals nach Europa käme.

2 Benzintanks für insgesamt 40 Liter

Besonderheit der HJ500-8 sind ihre 2 Benzintanks mit jeweils 20 Liter Volumen – also insgesamt 40 Liter. Der zweite Tank am Heck sieht mitsamt Tankdeckel aus wie von den BMW-F-Modellen übernommen.

Dahaidao 500 mit rund 1.000 Kilometer Reichweite

Ausgehend von circa 4 Liter Spritverbrauch pro 100 Kilometer – für diesen Motortyp mit Benzineinspritzung von Bosch üblich – ergeben sich hier also rund 1.000 Kilometer Reichweite. Das ist herausragend viel, marken- und klassenübergreifend.

Echte Enduro mit 205 Kilogramm Gesamtgewicht

Laut Hengjian wiegt die HJ500-8 Dahaidao nur 205 Kilogramm fahrbereit, also mitsamt 40 Liter Sprit an Bord. Abgesehen von Honda-Design, Honda-Loncin-Motor und BMW-GS-Schriftzügen ist die HJ500-8 Dahaidao eigenständig konzipiert. Oder: konsequent als Enduro. Mit langen Federwegen um 170 Millimeter, ohne Rücksicht auf die Sitzhöhe (880 mm). Und mit Rädern in den klassischen Enduro-Formaten, vorn bereift mit 90/90-21, hinten mit 150/70-18. Den Abbildungen nach gibt's die Räder zumindest optional als schlauchlose Kreuzspeichen-Ausführungen. Eine weitere Option ist ein kleineres Vorderrad mit 19 Zoll (48,26 cm) Durchmesser.

Hengjian HJ500-8 mit ordentlicher Ausstattung

Konventionell, aber vergleichsweise hochwertig ist das Stahl-Chassis bestückt: vorn mit einer einstellbaren Upside-down-Telegabel samt Lenkungsdämpfer, hinten mit einer Aluminium-Schwinge und per Handrad vorspannbarem Federbein. Alle Bremskomponenten zu den insgesamt 3 Scheiben kommen von J.Juan (gehört inzwischen zu Brembo). Die vorderen Bremszangen sind radial angeschraubt, und ein Sensorkranz lässt das ABS erkennen.

HJMoto mit 2 Dashcams

Das stattliche 7-Zoll-Farbdisplay mit Touchscreen-Funktion sitzt über einem zweiten, schmalen Bordcomputer. Mit den beiden an Front und Heck montierten Kameras wird der Verkehr aufgezeichnet, über den seitlich in der Innenverkleidung sitzenden USB-Slot das Video ausgelesen.

Hengjian Kameraaufnahmen des Verkehrs: In China womöglich erlaubt. In Deutschland nur zu touristischen Zwecken gestattet.

Das Display zeigt neben Drehzahl und Geschwindigkeit zusätzlich den eingelegten Gang des 6-Gang-Getriebes, den Reifendruck, das Wetter, Temperaturen des Kühlwassers und der Umgebungsluft, einen Höhenmesser und die Qualität des Motoröls an. Tankanzeige, Kilometerzähler und Voltmeter werden im darunter liegenden Display angezeigt. Vorbild mit den geteilten Anzeige ist erneut die Africa Twin von Honda.

Hengjian HJ500-8 Dahaidao ab 4.800 Euro

In China wird die Hengjian HJ500-8 Dahaidao im Frühjahr 2023 ab umgerechnet circa 4.800 Euro angeboten. Je nach Variante, Rädern und Ausstattung – Option Alu-Koffer – kostet die Reiseenduro von HJMoto bis zu umgerechnet circa. 5.200 Euro. Nach Europa und nach Deutschland wird sie höchstwahrscheinlich nicht kommen. Und falls doch, dann sicher ohne GS-Schriftzüge – aus markenrechtlichen Gründen.

Fazit

Doppelt und dreifach frech: Hengjian hat für seine 500er-Reiseenduro Dahaidao das Design der Honda Africa Twin kopiert, baut als Motor die Loncin-Kopie des 500er-Honda-Twins ein – und verpasst dem Modell dann auch noch GS-Schriftzüge im BMW-Stil. Davon abgesehen würde diese 48-PS-Reiseenduro gut in die europäische A2-Kategorie passen, wenn sie jemals zu uns kommt, was unwahrscheinlich ist. Besonderheit sind die 2 Benzintanks mit insgesamt 40 Liter Volumen, mit denen sich rund 1.000 Kilometer Reichweite ergeben. Auch sonst ist die Ausstattung üppig, mit Lenkungsdämpfer, 2-Digital-Displays und 2 Kameras.