Honda CRF1100L Africa Twin Neue Farbe zum Modelljahr 2021

Zum Modelljahr 2020 hatte die Honda Africa Twin eine umfangreiche Modellpflege mit mehr Hubraum, mehr Leistung und zahlreichen neuen Features erhalten.

Tricolour für die Basis

Mit dem jetzt anstehenden Modellwechsel lassen es die Japaner daher ruhiger angehen. Für die Honda CRF1100L Africa Twin stehen lediglich neue Farben auf dem Zettel. Als Highlight der neuen Farbpalette darf das Farbschema Pearl Glare White Tricolour gelten. War die Lackierung in den HRC-Farben bislang dem Adventure Sports-Modell vorbehalten, so kann jetzt auch die Standard Africa Twin in blau-weiß-rot vorfahren. Unverändert weiter im Angebot sind die Varianten Grand Prix Red und Matte Ballistic Black.

Unverändert bleibt auch die komplette Technik der großen Enduro. Die Preise starten ab 13.871 Euro (16 % MwSt.) zuzüglich Nebenkosten. Die DCT-Version startet bei 14.944 Euro (16 % MwSt.).

Fazit

Honda Africa Twin-Fans wird es freuen, dass die Enduro jetzt auch in der Standardversion endlich mit der beliebten Tri-Colour-Lackierung zu haben ist.