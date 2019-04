Dass KTM auf Basis der 390er-Modelle ein kleines Adventurebike auflegen wird, lag auf der Hand. Bestätigt wird diese Vermutung jetzt durch erste erwischte Erlkönigmodelle. Die Bilder zeigen zudem, wie radikal die Österreicher die neue KTM 390 Adventure anlegen.

Mit echten Offroad-Ambitionen

Während Wettbewerbsmodelle wie die Kawasaki Versys-X 300, die BMW G 310 GS oder die Suzuki V-Strom 250 eher gemäßigte Offroad-Attitüden an den Tag legen, scheint die KTM hier eher der Honda CRF 250 Rally zu folgen. Die Designrichtung für die KTM 390 Adventure geben klar die größeren Adventure-Schwestermodelle vor. Vor dem Fahrer baut sich eine rahmenfeste Lampenmaske mit Plexiglasluftleitelementen seitlich und einer Scheibe oben auf. Anders als bei den größeren Modellen wird offensichtlich auf eine Verbindung zwischen Lampenmaske und Tankverkleidungen verzichtet. Der vordere Kotflügel sitzt direkt über dem Rad. Für das Serienmodell dürfte noch ein Motorschutzelement zu erwarten sein. Der von uns erwischte Prototyp rollt auf Drahtspeichenrädern mit 19 Zoll Durchmesser vorn und 17 Zoll Durchmesser hinten. Es wurden aber auch Erlkönige gesichtet, die mit Gussfelgen bestückt sind.

Foto: BMH-Images Die 390er kommt auch als Adventure.

Den Antrieb wird die Adventure quasi unverändert von der 390 Duke übernehmen. Es bleibt so beim 44 PS und 35 Nm starken Einzylinder mit 373 cm³. Gefertigt werden dürfte die KTM 390 Adventure vermutlich wie auch die 390 Duke in Indien. Hier, so wie im südostasiatischen Raum, dürfte auch der Hauptabsatzmarkt für die 390 Adventure liegen. Aber auch in Europa ist die kleine Adventure als Einstiegsbike für Abenteurer zu erwarten. Die Premiere der KTM 390 Adventure erwarten wir für die EICMA 2019.