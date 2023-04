KTM 890 Adventure 2023 und R-Version Basis-Variante in Deutschland ab 14.449 Euro

Die Kooperation mit CFMoto belebte KTMs 790er-Twin wieder. Der sollte als Adventure-Einstieg für Deutschland, Österreich und die Schweiz herhalten. Eine Stufe darüber war die KTM 890 Adventure R 2023 geplant, aber keine KTM 890 Adventure ohne "R" in Deutschland. Was genau KTM umstimmte, ist nicht bekannt. Fest steht aber seit Anfang April 2023: Die KTM 890 Adventure kommt im Modelljahr 2023 doch auf den deutschen Markt, ebenso in die Schweiz und nach Österreich. Mit zum Modelljahr 2021 unverändertem Antrieb. Es bleibt also beim starken Reihenzweizylindermotor mit seinen 105 PS sowie 100 Nm – wie bei der R-Version.

KTM 890 Adventure 2023 ab 14.449 Euro

Als Basis-Variante kommt die 2023er KTM 890 Adventure modellgepflegt mit geänderter Ergonomie, nämlich einer auf 825 mm verringerten Sitzhöhe und einer weicheren Sitzbank. Die für 2023 modifizierte Verkleidung soll für mehr Komfort und Schutz sorgen – an Motor und Tank aus Aluminium, die Tankverkleidung wird außerdem breiter, die Scheinwerfermaske ist künftig in die Verkleidung integriert und der Windschild größer. Die Federung der KTM 890 Adventure 2023 wurde ebenfalls überarbeitet: Die 43 mm WP Apex-Upsidedown-Gabel ist voll einstellbar, das Apex-Federbein kommt mit erweiterten Einstellmöglichkeiten für schwieriges Gelände. In Deutschland kostet die KTM 890 Adventure 2023 ab 14.449 Euro.

Demo-Modus für die ersten 1.500 Kilometer

Einen ganz neuen Weg beschreitet KTM erstmals beim Verkauf der Sonderausstattungen: Ein sogenannter Demo-Modus bietet auf den ersten 1.500 Kilometern den vollen Zugriff auf alle Funktionen der installierten Bordelektronik – sowohl bei der 890 Adventure als auch bei der Adventure R. Anschließend muss man sich entscheiden, welche Ausstattungspakete oder Einzelfunktionen man übernimmt – und bezahlt. Funktionen, die dann nicht gekauft werden, werden automatisch deaktiviert.

Neues Cockpit mit Pfeilnavigation

Offensichtlich neu ist das 5-Zoll-TFT-Display mit farbigen Piktogrammen, intuitiven Grafiken und vereinfachter Menüführung sowie mit USB-C-Anschlüssen. Ein funktionales Upgrade ist zudem das integrierte Turn-by-Turn-Navigationssystem, also mit Pfeilen, in dem man sein Ziel aus den letzten Zielorten auswählen kann. Die neue Anruffunktion beinhaltet eine Favoriten-Option mit maximal 10 Nummern sowie die Möglichkeit, eine der letzten 10 angerufenen Nummern erneut anzurufen.

Neues Kurven-ABS mit 6D-Sensor

Um die Hardware mitsamt der Software auf das nächste Level zu heben, kommt ein ABS-Steuergerät der neuesten Generation zum Einsatz. Es verarbeitet Werte vom 6D-Sensor, der es laufend über Winkel, Neigung, Geschwindigkeit und weitere Faktoren der Fahrsituation informiert, um stets genau die richtige Bremskraft zu liefern. Dazu gibt es extra einen Offroad-Modus fürs ABS, passend zum Offroad-Fahrmodus. Im optionalen Rally-Fahrmodus wird das Offroad-ABS automatisch mit aktiviert.

KTM 890 Adventure R Modelljahr 2023

Ab Werk für rennsportliche Einsätze bereit – Ready to Race. Um das abermals zu demonstrieren, stellte KTM die für 2023 überarbeitete 890 Adventure R bereits im Spätsommer 2022 den Teilnehmern der KTM Adventure Rider Rally vor. In den Bergen des US-Bundesstaats Idaho durfte die 2023er-Neuheit zeigen, was sie kann. Insbesondere: was sie noch besser kann als die erste Ausführung der 890 Adventure R, die Ende 2020 präsentiert worden war.

Fahrwerks-Know-how von der Rallye-Rennmaschine

Basierend auf den Erfahrungswerten, die KTM mit der Werksrennmaschine 450 Rally gesammelt hat, sei das Fahrwerk der neuen 890 Adventure R abgestimmt worden. Konkret die Upside-down-Telegabel und das Federbein, beide aus der Produktreihe Xplor von WP und jeweils voll einstellbar. Federwege und Sitzhöhe bleiben extrem. Weitere Einflüsse von der KTM 450 Rally sind für Kenner an den Formen der neuen Verkleidung sowie des Benzintanks zu sehen. Auch Ergonomie und Aerodynamik seien optimiert worden. Wobei der Windschild etwas niedriger ausfällt als bisher. Im Wesentlichen unverändert erscheinen die hoch positionierte Vorderradabdeckung und der großzügige Motorschutz.

Reifen und Komfort 890 Adventure R

Für längere Verbindungsetappen ist die neue, einteilige Sitzbank (in neuen Farben) geformt worden. Mit Fokus auf Komfort, jedoch ohne die wichtigen Aspekte Bewegungsfreiheit und Rutschfestigkeit zu vernachlässigen. Ab Werk wird die KTM 890 Adventure R 2023 mit der ebenfalls neuen Reifenkombination Enduro Trail+ von Mitas ausgerüstet. Besonders bei der Verschleißbeständigkeit habe Reifenpartner Mitas Fortschritte erzielt.

KTM 890 Adventure R Preis für Deutschland

Der Preis für die KTM 890 Adventure R 2023 startet in Deutschland bei 15.549 Euro.

Fazit

Modellpflege mit Elektronik-Updates für die 890er-Basis-Adventure und die R-Variante, die weiterhin die Hardcore-Reiseenduro bei KTM markiert. Interessanteste Neuigkeit ist der sogenannte Demo-Modus, der Vollausstattung simuliert – auf den ersten 1.500 Kilometern. Danach muss man sich entscheiden – und gegebenenfalls extra bezahlen.