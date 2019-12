Moto Guzzi V85 TT Rückrufe wegen Öl- und Rastenverlust

Piaggio muss in den USA alle Maschinen des Typs Moto Guzzi V85 TT zurückrufen. Am Hinterachsgetriebe kann Öl austreten, zudem können Fußrasten abfallen.

Piaggio ruft auf dem US-Markt die Moto Guzzi V85 TT zurück. Am Hinterachsgetriebe der Enduro kann Öl austreten und sich über Felge und Reifen verteilen. In Folge kann es zu einem Sturz kommen.

Für die USA nennt die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA 371 Modelle aus dem Bauzeitraum Produktionsstart Mai 2019 bis September 2019 die zurückgerufen werden. Geschätzt könnten davon etwa vier Prozent von diesem Öl-Problem betroffen sein. Seit Ende September soll die Antriebs-Fertigung im Werk umgerüstet sein.

Als Grund für das mögliche Ölleck nennt die NHTSA mit Bezug auf Piaggio eine Beschädigung des Wellendichtrings an scharfen Gehäusekanten bei der Montage.

Auch MOTORRAD hatte an seiner Dauertest-Maschine ein Problem mit Ölaustritt am Hinterachsgetriebe.

Fußrasten vibrieren sich los

Ein zweiter US-Rückruf für die Moto Guzzi V85 TT bezieht sich auf abfallende Fußrasten. Durch Vibrationen kann sich der E-Sicherungsring lösen, der Haltebolzen verloren gehen und die Fußraste aus ihrer Halterung fallen. Der mögliche Rastenverlust kündigt sich durch eine erhöhte Geräuschentwicklung der sich lösenden Raste an. Im Rahmen dieses Rückrufs werden in den USA 399 Fahrzeuge untersucht. Piaggio geht hier davon aus, dass das Problem an etwa zwei Prozent aller Maschinen auftreten kann. Zurückgerufen werden Maschinen aus dem Produktionszeitraum Februar 2019 bis November 2019.