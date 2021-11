MV Agusta Lucky Explorer Project Italiener bauen zwei Enduros

MV Agusta-Boss Timur Sardarov plant schon lange seine Edelmarke breiter aufzustellen. Hierbei wurde immer wieder über den Ausbau des Portfolios der Italiener ins das beliebte Adventure-Bike-Segment spekuliert. Aufmerksame Beobachter hatten in der Nähe des MV Agusta-Werks in Schiranna einen Erlkönig gesichtet. Der Prototyp, von dem uns leider keine Bilder vorliegen, die wir zeigen dürfen, ist eindeutig als MV Agusta zu erkennen.

Neuer Rahmen, neuer Motor

Die hohe rahmenfeste Frontverkleidung zieht sich um die Flanken und geht in einen hoch aufgewölbten Tank über – so wie eben die Wettbewerber ihre Adventure-Bikes einkleiden. Für Fahrer und Beifahrer ist eine zweigeteilte, gestufte Sitzbank vorgesehen. Für den Sozius zudem massive Haltegriffe. Interessant ist aber was zwischen den Rohren des stählernen Doppelschleifenrahmens steckt: Hier scheint der von Sardarov bereits angekündigte 950er-Dreizylinder zu arbeiten. Lange Federwege an der USD-Gabel vorn und dem Zentralfedernbein an der Kastenschwinge hinten sorgen für einen hochbeinigen Auftritt, ohne die MV zum Crosser abzustempeln. Zwischen den Gabelholmen wollen die Beobachter ein 21-Zoll-Speichenrad ausgemacht haben. Bremspower liefert eine radial angeschlagene Doppelscheibenbremsanlage.

Studie vielleicht schon auf der EICMA

Als weiterer Hinweis auf das MV Agusta-Enduro-Projekt zählte die Eintragung "Lucky Explorer Project" im EICMA-Ausstellerverzeichnis: Das wird von einem Aussteller aus Varese (hier sitzt MV Agusta) in Halle 22P am Stand M48 präsentiert. Jetzt äußerst sich der Hersteller offiziell. MV Agusta wird unter dem Lucky Explorer Project-Titel zwei Adventurebikes an den Start bringen, die eindeutig den Geist der legendären Paris-Dakar-Maschinen tragen. Vorbestellbar werden beide bereits ab dem 23. November 2021 sein. Was da dann zu bestellen ist bleibt aber noch diffus. MV-Boss Timur Sardarov erklärt, dass man rund um die Motorräder eine ganze Lucky Explorer-Erlebniswelt schaffen werden.

MV Agusta Lucky Explorer soll eine ganze Erlebniswelt werden.

Womöglich zeigen die Italiener bereits im November erste Studien der Adventurebikes in Mailand. Der historische Bezug zu Lucky Explorer leitet sich aus der Cagiva Elefant ab, die ihrerzeit mit einem Ducati-V2 bestückt, als Cagiva antratt. Später wurde die Marke dem Hersteller MV Agusta zugeordnet. Und: Auf der kürzlich stattgefundenen Sardinia Swank Rally trat ein Team mit alten Cagiva Elefant unter dem Logo der Lucky Explorer an. Angeführt vom Marketing Chef von MV Agusta.

Cagiva Cagiva Elefant 900 im Lucky Explorer-Design.

Fazit

MV Agusta steigt ins Segment der Adventure-Bikes ein, das haben die Italiener jetzt offiziell bestätigt. Und auch erste Prototypen wurden schon gesichtet. Auf der EICMA 2021 könnte schon eine erste Studie dazu stehen.