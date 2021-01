Neue Kawasaki-Enduro: Premiere am 26. Januar

Kawasaki Kanada kündigt für den 26. Januar 2021 weitere Premieren von neuen Modelle an. Neben drei ATVs scheint auch eine neue Enduro zu debütieren.

Nachdem alle großen Motorrad-Events von Corona ausgebremst werden, verlagern die Hersteller ihre Premieren ins Internet. Kawasaki Kanada kündigt jetzt mit einem Youtube-Video weitere Premieren für das Modelljahr 2021 an.

Kommen sollen – vermutlich nur für den nordamerikanischen Markt – drei neue ATVs sowie eine neue Enduro. Rund um die schießen schon lange reichlich Gerüchte ins Kraut. Spekuliert wird über einem Rückkehr der Kawasaki KLX 650, mit der die Grünen wieder ein Modell in der Mittelklasse im Programm hätten. Andere Beobachter tippen auf eine neue Versys 650. Was sich unter dem Tuch tatsächlich verbirgt, wird sich erst am 26. Januar zeigen.