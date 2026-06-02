Retro-Reisenduro mit Abenteuerlust: Royal Enfield Himalayan 450 im Adventure Master Test

Die Royal Enfield Himalayan 450 will nicht so ganz ins Testfeld passen, mit ihrer Optik, die bewusst die Retro-Karte spielt – und für manche so einige Vorteile mitbringt. Mit 845 Millimetern geht ihre Sitzhöhe als für kürzer gewachsene Menschen tauglich durch.

Ergonomie auf der Royal Enfield Himalayan 450: "Passt schon" In Sachen Fahrerintegration folgt die Royal Enfield Himalayan 450 dem Motto "Passt schon". Von selbst fallen die Hände zum breiten Lenker, finden die Füße auf den Rasten ihren Platz. Weil die relativ hoch liegen, zwickt’s bei längeren Zeitgenossen eventuell in den Knien. Nicht schlimm, aber eben doch spürbar.