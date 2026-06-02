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Retro-Reisenduro mit Abenteuerlust: Royal Enfield Himalayan 450 im Adventure Master Test

Royal Enfield Himalayan 450 im Adventure Master Test
Retro-Reisenduro mit Abenteuerlust

Die Royal Enfield Himalayan 450 ist eine verlässliche A2-Reiseenduro mit viel Abenteuerlust, die dank ihrer kurzen Übersetzung bei 40 PS ausreichend Leistung mit sich bringt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.06.2026
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Royal Enfield Himalayan 450
Foto: Jaime Olivares

Die Royal Enfield Himalayan 450 will nicht so ganz ins Testfeld passen, mit ihrer Optik, die bewusst die Retro-Karte spielt – und für manche so einige Vorteile mitbringt. Mit 845 Millimetern geht ihre Sitzhöhe als für kürzer gewachsene Menschen tauglich durch.

Ergonomie auf der Royal Enfield Himalayan 450: "Passt schon"

In Sachen Fahrerintegration folgt die Royal Enfield Himalayan 450 dem Motto "Passt schon". Von selbst fallen die Hände zum breiten Lenker, finden die Füße auf den Rasten ihren Platz. Weil die relativ hoch liegen, zwickt’s bei längeren Zeitgenossen eventuell in den Knien. Nicht schlimm, aber eben doch spürbar.

Gediegene Abenteuerlust mit Retro-Look

Alle Tester recken hingegen beim Urteil zum Motor den Daumen nach oben. Der wassergekühlte ...