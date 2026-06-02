Low Bob & Deadwood: 2 neue Harley-Davidson-Modelle für 2027?

Von April bis Mai 2026 ließ Harley-Davidson sich weltweit die Markenrechte für 2 neue Namen schützen: Low Bob und Deadwood. Beide in der sogenannten Nizza-Klassifikation 12, gültig für Kraftfahrzeuge samt Zubehör. Konkret bedeutet das: 2 neue Modelle von Harley-Davidson sind unterwegs.

Neue Harley-Davidson Low Bob Unterwegs – in welche Richtung? Bei der neuen Harley-Davidson Low Bob impliziert die Modellbezeichnung einen betont tiefen Lowrider-Cruiser im Bobber-Stil. Also mit ungefähr gleich breit bereiften 16-Zoll-Rädern und kurzem Heck, konsequenterweise als Einsitzer.

Basis Low Rider S mit 114 PS starkem V2-Motor? Möglich und reizvoll erscheint eine neue Harley-Davidson Low Bob auf Basis der beliebten Low Rider S. Deren aktuelle Motor-Eckdaten sind 1.923 Kubik in klassisch-luftgekühlter V2-Form ("Milwaukee-Eight 117 High Output") mit respektablen 114 PS (85 kW) bei 5.000/min.

Neue Harley-Davidson Deadwood Mehr Spielraum für Spekulationen lässt die neue Harley-Davidson Deadwood. Ein Modell mit gleichem oder ähnlichem Namen gab es bisher nicht, aber die Farbvariante "Deadwood Green" für einige Modelle des Harley-Davidson-Jahrgangs 2021. Dabei handelt es sich um ein dunkles Grün, benannt nach einer ehemaligen Goldrausch-Hochburg in South Dakota. Und: Deadwood liegt nur wenige Meilen westlich von Sturgis, wo jedes Jahr eines der größten Motorradtreffen der USA stattfindet.

Basis Heritage Classic – voll auf Retro getrimmt? Vor diesem Hintergrund schwebt uns die neue Harley-Davidson Deadwood als Variante der Heritage Classic vor, noch konsequenter Heritage und Classic. Also voll auf Retro getrimmt, mit Drahtspeichenrädern und großen Schutzblechen, womöglich sogar mit Sattel samt Fransen. Und natürlich in "Deadwood Green". Motorisch würde die Heritage-Classic-Basis ebenfalls luftgekühlte 1.923 Kubik bedeuten ("Milwaukee-Eight 117 Classic"), etwas weniger performant abgestimmt mit unter 100 PS Spitzenleistung. Bei der Heritage Classic sind es aktuell 91 PS (68 kW) bei 5.000/min.

Neue Modelle von Harley-Davidson für 2027? Nach der internationalen Anmeldung der Markenrechte im Frühjahr 2026 könnten die neue Harley-Davidson Low Bob und die neue Harley-Davidson Deadwood zum Modelljahrgang 2027 erscheinen. Sollte die erwartete technische Basis jeweils zutreffen, dürften sie sich in der Preisliste ebenfalls zwischen 20.000 und 30.000 Euro einsortieren.