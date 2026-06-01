Leichte A2-Enduro ab 2.990 Euro: CFMoto 250 Dual mit rund 25 PS für circa 150 Kilo

Im Gelände und auch im City-Verkehr ist weniger erfahrungsgemäß mehr. Das gilt sogar im Rahmen der Führerscheinklasse A2 (bis 48 PS). Ein aktuelles Beispiel hierzu ist eine 250er-Enduro von CFMoto, die 250 Dual.

CFMoto 250 Dual mit fast 25 PS starkem Einzylinder-Motor Ein Einzylinder-Motor treibt die CFMoto 250 Dual an. Bemerkenswert: Trotz unterster Preisklasse handelt es sich hierbei nicht um einen alten, luftgekühlten Typ, sondern um eine moderne Konstruktion mit Wasserkühlung, 2 obenliegenden Nockenwellen (dohc) und 4 Ventilen. Aus genau 249 Kubik holt dieser Single 24,5 PS (18 kW) bei 9.250/min, Euro-5+-konform und mit nur circa 3 Liter Spritverbrauch pro 100 Kilometer. In Verbindung mit einem 6-Gang-Getriebe ergeben sich immerhin 120 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Enduro-Fahrwerk mit ABS-Bremsen Klassisch und konzeptgerecht geländetauglich ist das Fahrwerk der CFMoto 250 Dual aufgebaut, mit Rahmen und Hinterradschwinge aus Stahl sowie mit Drahtspeichenrädern. Relativ modern sind indes Zentralfederbein und Upside-down-Telegabel, ebenso die Scheibenbremsen – jeweils eine pro Rad – und das ABS.

Circa 150 kg und über 400 km Reichweite Proportional schmal ist die grobstollige Bereifung der CFMoto 250 Dual, vorn 80/100-21, hinten 120/80-18. Fahrbereit, mit gefülltem Benzintank (13 Liter) wiegt sie 154 Kilogramm (Herstellerangabe). Übrigens ergeben sich mit dem relativ großen Tankvolumen rechnerisch mehr als 400 Kilometer Reichweite.

Technische Daten und Ausstattung Als Grundausstattung bringt die CFMoto 250 Dual LED-Leuchten rundum, ein digitales Display (LCD) und einen USB-Anschluss im Cockpit mit. Ebenfalls praktisch ist der Gepäckträger mitsamt Haltebügeln am Heck.

CFMoto 250 Dual – A2-Enduro unter 3.000 Euro In einigen europäischen Ländern ist die CFMoto 250 Dual bereits erhältlich. In Italien kostet sie aktuell 2.990 Euro, in Spanien 2.995 Euro. Wann diese preisgünstige und leichte A2-Enduro nach Deutschland kommt, ist bislang nicht bekannt.