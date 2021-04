Suzuki DR 800 S Big Umbau Leckerer Scrambler-Eintopf aus Lissabon

An der Kultenduro DR 800 S Big von Suzuki gibt es vieles doppelt. Vergaser, Zündung, Ausgleichswellen, Räder, Ventile. Diese mechanische Dualität umrahmt fast kontrovers einen einzelnen Zylinder mit 779 Kubik. Ein einzelner Kolben mit 90 Millimetern Durchmesser nimmt 105 Millimeter Weg von Totpunkt zu Totpunkt auf sich, generiert dabei 59 Nm und 50 PS. Dabei erreicht der Langhuber serienmäßig Drehzahlen von nur 6.600 Touren. Zum Vergleich: Der derzeit größte Einzylinder mit 690 Kubik von KTM hat 105 Millimeter Bohrung bei 80 Millimeter Hub und dreht 2.000 Touren höher, während er dabei auch gut 21 PS mehr an der Kette reißen lässt.

DR Big Umbau

Ein sehr schlecht erhaltenes Exemplar, der ohnehin rostanfälligen Suzuki findet ihren Weg zu Unik Motorcycles in Lissabon. Der Eigner ist der 90er-Jahre-Optik leid und möchte etwas Cooles haben. Da ist bei der DR mit einfachen Mitteln wenig zu machen. Die üppige Verkleidung mit dem historischen Entenschnabel und der 29-Liter-Tank fallen weg, während das Heck der Flex als Opfer gereicht wird. Am Fahrwerk machen die beiden Unik-Macher nichts. Einzig die Felgen werden gepulvert und neu eingespeicht.

Unik Motorcycles Der Tank gehört eigentlich an eine Suzuki GN und wurde an den Rahmen der DR angepasst.

Suzuki trifft Suzuki trifft Yamaha

Der originale Tank der DR nimmt sagenhaften 29 Liter Brennbares in sich auf, erkauft sich das Volumen durch ein Baumaß, dass bis kurz über das Kurbelgehäuse reicht. Unik ersetzt diesen Tank gegen den klassisch geformten einer Suzuki GN und passt dessen Blech dem Rahmen der Big an. Am Heck schneidet Unik großzügig, setzt einen Loop mit kurzem Enduro-Fender und adaptiert eine neue Sitzbank. Von Arrow kommen die beiden Endtöpfe – eigentlich Yamaha XTZ 1200 – die von Unik reichlich gekürzt an das Heck der Suzuki passen.

Neue Optik vom Künstler

Die entfernte Verkleidung der DR bietet Platz für eine komplette Neugestaltung der Front. Das Scheinwerfer-Gehäuse einer Honda nimmt einen gelben Scheinwerfer auf, die originalen Doppeluhren werden durch ein Kombiinstrument von Daytona ersetzt. Ein Renthal-Lenker nimmt die serienmäßigen Schaltereinheiten auf, ergänzt durch eine Brembo-Bremspumpe und eine neue Kupplungs-Armatur von Domino. Unik ist großer Fan der Arbeiten des Künstlers Vasco Costa aus Lissabon. Dessen Stil mit starken Linien und knalligen Farben, soll an der Big Platz finden. So sind nahezu alle Bauteile mit den charakteristischen Linien im Stile des Künstlers versehen. Fast scheinen die Grafiken mit einem Edding gezogen.

Fazit

Wer nun anfängt nach gebrauchten DR 800 zu suchen, der findet meist gut abgehangene Stücke zu kommoden Preisen. Der Autor sucht auch schon fleißig, die Inspiration von Unik für ein schickes DR-Custombike ist da.