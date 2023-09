V-Strom 1050 und V-Strom 650 in ähnlichen Varianten

Suzuki V-Strom 800 neu für 2024

Spätestens zum Frühjahr 2024 dürfte die V-Strom 800 – ohne DE – in den Handel kommen. Denn als 2024er-Modell wurde sie bereits von Suzuki angemeldet: nicht nur in Australien, sondern ebenfalls bei der kalifornischen Umweltbehörde California Air Resources Board (CARB) sowie beim Informationssystem Verkehrszulassung (IVZ) in der Schweiz.