Voge DS 525 und DS 525 X ab 2023 48-PS-Reiseenduro überbietet Honda

Die "525"-Version des Loncin-Twins gibt es bereits in verschiedenen Modellen einiger chinesischer Motorradmarken. Selbstverständlich auch bei der Loncin-Eigenmarke Voge: in der sportlichen RR 525 und im modernen Scrambler 525 ACX. Inoffiziell angekündigt wurde inzwischen zudem ein Cruiser namens CU 525. Was da noch fehlt, ist das eigentlich Wichtigste: die Enduro beziehungsweise Reiseenduro. Voge DS 525 und DS 525 X kamen im April 2023 in China in den Handel. In Europa und in Deutschland werden sie später erwartet, voraussichtlich im Herbst 2023.

DS 525 X und DS 525 – mit und ohne Kreuzspeichenräder

Logischerweise folgen die Reiseenduro-Modelle DS 525 und DS 525 X auf das jeweilige Vorgängermodell, also auf die 500 DS sowie auf die 500 DSX. Wesentlicher Unterschied des zusätzlichen Typkürzels X sind und bleiben die Räder: nun schlauchlose Kreuzspeichen-Ausführungen, vorn bereift im Format 110/80-19, hinten im Format 150/70-17. Die DS ohne X rollt auf Aluminiumguss-Rädern, vorn mit 120/70-17, hinten mit 160/60-17 bereift.

Reihenzweizylinder um 48 PS

Bisher, mit Euro-5-Abstimmung, werden für den "500er"-Reihenzweizylinder von Loncin/Voge 471 Kubik – exakt wie bei Honda – und rund 47 PS (34,5 kW) bei 8.500/min genannt. Dazu 44,5 Nm maximales Drehmoment bei 7.000/min. Als "525er" wächst der Twin auf echte 494 Kubik. Damit soll die Leistung auf bis zu 56 PS (41 kW) bei 9.000/min steigen, das Drehmoment auf bis zu 50,5 Nm bei 7.500/min. Allerdings wäre das ein bisschen zu viel für den Export nach Europa, wo die Führerscheinklasse A2 bis 48 PS gilt. Deshalb erwarten wir die EU-Abstimmung der Bosch-Einspritzung mit 48 PS (35 kW).

Voge DS 525/X mit Top-Ausstattung

Dazu gibt es 2 umschaltbare Modi: Sport für volle Power und Eco zum Spritsparen. Das große Farbdisplay im Cockpit beinhaltet umfangreiche Anzeigefunktionen, unter anderem für ABS und Schlupfregelung (beides abschaltbar), die Gänge 1 bis 6 und den Reifenluftdruck. Zudem für Pfeilnavigation per Bluetooth-Verbindung mit dem Smartphone. Sogar Symbole für Griffheizung, Sitzheizung und Dashcam-Recorder sind zu sehen, doch diese Funktionen sind zur Markteinführung noch nicht verfügbar. Links und rechts neben dem Monitor sind 2 Steckdosen platziert, 12 Volt und USB. Ebenfalls neu ist der manuell einstellbare, höhenvariable Windschild. Nach wie vor liefert Nissin die Scheibenbremsen, 2 vorn und 1 hinten, und Bosch das ABS.

Gabel und Federbein voll einstellbar

Prinzipiell unverändert bleibt offenbar das Stahl-Chassis der Voge-Reiseenduros, aufgerüstet wird es dennoch in Form einer einstellbaren Upside-down-Telegabel und eines ebenfalls einstellbaren Zentralfederbeins, beides von Kayaba (KYB). Kleineren Interessenten kommen die DS 525 und DS 525 X mit der um jeweils 30 auf 805 beziehungsweise 810 Millimeter abgesenkten Sitzhöhe entgegen. Zudem mit einem etwas schmaleren Übergang zwischen Fahrerpolster und Benzintank.

Unter 200 Kilo mit 18 Liter Sprit

Als 500er wiegt die Reiseenduro 205 Kilogramm (DS) beziehungsweise 206 Kilogramm (DSX), jeweils mit vollem 16,5-Liter-Benzintank. Als "525er" sind sie leichter geworden: Mit 18 Liter Sprit im vollen Tank, Schutzbügeln und Handprotektoren wiegt die DS 525 X angeblich 198 Kilogramm, mit 3 Alu-Koffern 216 Kilogramm. Volumina der Alu-Boxen aus dem Originalzubehör: 30, 35 und 36 Liter.

Mit 3 Alu-Koffern für umgerechnet 5.500 Euro

Nicht nur mit den paar Kubik mehr Hubraum, umso mehr mit der erstaunlich umfangreichen Ausstattung emanzipieren die Voge-Reiseenduros sich von ihrem ursprünglichen Vorbild, von der Honda CB 500 X. Seit April 2023 werden Voge DS 525 und DS 525 X ausgeliefert, zunächst in China und weiteren asiatischen Ländern. Die DS 525 X kostet zur Markteinführung 37.766 Yuan, umgerechnet rund 5.000 Euro. Mit 3 Alu-Koffern 41.766 Yuan, umgerechnet rund 5.500 Euro. Im Herbst 2023 sollen die neuen "525er"-Enduros nach Europa und nach Deutschland kommen. Aktuell wird das Vorgängermodell Voge 500 DS in Deutschland ab 6.199 Euro angeboten, die 500 DSX ab 6.399 Euro (Stand April 2023).

Fazit

Nicht nur Honda bekommt mehr Konkurrenzdruck aus China. Den ursprünglich von Honda kopierten 500er-Reihenzweizylinder hat Loncin für die Eigenmarke Voge inzwischen weiterentwickelt. Zudem werden die Reiseenduro-Modelle DS 525 und DS 525 X mit erstaunlich umfangreicher Ausstattung aufgerüstet – zumal für diese Hubraum- und Preisklasse. Seit April 2023 werden sie ausgeliefert, zunächst in China und weiteren asiatischen Ländern. Voraussichtlich ab Herbst 2023 auch in Europa und in Deutschland, dann mit 48 PS für die europäische A2-Kategorie. In China kostet die DS 525 X zur Markteinführung umgerechnet rund 5.000 Euro, mit 3 Alu-Koffern rund 5.500 Euro.