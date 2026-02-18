Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
Top Werkstätten
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Enduro

Yamaha Ténéré 700: nach 50.000 km im Dauertest – die Bilanz

Dauertest-Abschluss Yamaha Ténéré 700
Bilanz nach 50.000 Kilometern

Funktioniert die begeistert angenommene Enduro Yamaha Ténéré 700 mit Abenteuer-Nimbus problemlos? Der 50.000-km-Dauertest von MOTORRAD liefert Antworten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.02.2026
Als Favorit speichern
Yamaha Ténéré 700
Foto: fact

Das Antriebsaggregat der Yamaha Ténéré 700 bewährt sich seit 2014 bereits zehntausendfach im Naked Bike MT-07 und deren Ablegern XSR 700 sowie Tracer 700. Im Dauertest des Organspenders Yamaha MT-07 hatte der 690er-Twin mit 270 Grad Hubzapfenversatz seine tolle Kondition bereits bestens unter Beweis gestellt. Das Ranking aller Dauertest-Motorräder führte die quirlige, unverkleidete MT-07 souverän an.

Kann die Ténéré mit der MT-07 qualitativ mithalten?

Blieb also die Frage, ob die Enduro qualitativ mit der MT-07 mithalten, sie gar überflügeln könnte? Oder hat die bekannt gute Yamaha-Qualität bei der in Frankreich gebauten Ténéré etwas gelitten? Wobei, die Motoren für die Ténéré kommen ja vormontiert aus Japan …

Nun, eine echte Enduro mit 21-/18-Zoll-Bereifung ...