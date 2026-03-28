A2-Champs-Festival 2026: MOTORRAD sucht das beste A2-Bike bis 48 PS

MOTORRAD startet das A2-Champs-Festival und sucht das beste A2-Bike. Dafür brauchen wir Dich, um mit uns am 25. und 26. April den A2-Champ 2026 zu küren.

Werde A2-Testfahrer bei MOTORRAD Das A2-Champs-Festival ist der größte A2-Vergleich von MOTORRAD. Bei dem sitzen aber nicht die Redakteure im Sattel, sondern A2-Führerschein-Inhaber im Alter von 18 bis 20 Jahren (jeweils einschließlich), die bereits den A2-Führerschein in der Tasche haben. Und genau die suchen wir für die 2026er-Ausgabe des A2-Champs-Festivals.

10 Bikes im Test beim A2-Champs-Festival 10 unterschiedliche A2-Modelle stehen am 25. und 26. April 2026 für ausführliche Testfahrten bereit. Und dafür suchen wir Euch, denn ihr fahrt mit uns nicht nur viele Kilometer mit diesen A2-Bikes von Stuttgart aus bis ins Donautal, sondern Ihr bestimmt und wählt, welches Bike der A2-Champ 2026 wird. Klingt gut? Dann bewerbt Euch gleich! Was Ihr mitbringen solltet? Hier in aller Kürze die wichtigsten Stichpunkte:

Du besitzt eine gültige A2-Fahrerlaubnis.

Du bist von 18 bis 20 Jahre alt (jeweils einschließlich).

Du hast am 25. und 26. April 2026 Zeit für die Test- und Fotofahrten, die am 25. April morgens in Stuttgart starten und am 26. April abends dort wieder enden. Wir übernachten in einem Hotel auf der schwäbischen Alb. Die Kosten dafür übernehmen wir!

Du besitzt eigene Motorradbekleidung mitsamt Helm, Handschuhen, Stiefeln, etc.

Du bist damit einverstanden, dass wir von Dir Foto-, Film- und Tonaufnahmen für unsere Printausgabe sowie für die Online-Kanäle machen und diese veröffentlichen. So bist Du dabei: Immer noch Bock, beim A2-Champs-Festival dabei zu sein und an alle Punkte oben einen Haken gesetzt? Super, dann schick doch bitte an folgende E-Mail-Adresse: moetoe@motorradonline.de bis zum 14. April 2026 eine kurze Nachricht mit Deinem vollständigen Namen, Deinem Alter, Deiner Adresse sowie einer Telefonnummer, unter der wir Dich erreichen können. Ergänzt um Angaben zu deinem aktuellen A2-Bike (falls Du eins fährst/besitzt), Deiner A2-Kilometerleistung sowie einer kurzen Erläuterung, warum Du den A2-Führerschein gemacht hast.

7 Startplätze für das A2-Champs-Festival zu vergeben Deine Antworten zu den letzten Punkten haben keinen Einfluss auf die Teilnahme beim A2-Champs-Festival. Wir vergeben 7 Startplätze. Falls sich mehr Teilnehmer und Teilnehmerinnen bewerben, ziehen wir ein Los. Daher ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Ansonsten: Falls Ihr noch Fragen dazu habt, schickt uns einfach eine E-Mail an die oben genannte E-Mail-Adresse. Wir freuen uns auf Euch!